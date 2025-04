Tunisie: Atelier régional sur les opérateurs économiques agréés - Pour des échanges douaniers plus fluides

Et si l'Afrique commerçait plus vite, plus simplement, et en toute confiance ? À Tunis, douaniers et experts venus d'Afrique du Nord et de l'Ouest tracent ensemble la voie vers une nouvelle ère d'échanges fluides et sécurisés grâce au statut d'Opérateur économique agréé.

La mise en oeuvre du statut d'Opérateur économique agréé (OEA) se positionne aujourd'hui comme un levier stratégique pour fluidifier les échanges, renforcer la compétitivité des entreprises et sécuriser les chaînes logistiques régionales. Dans ce contexte, la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), projet phare de l'Union africaine, s'emploie à créer un marché unique pour les biens et services en Afrique, tout en harmonisant les politiques commerciales et douanières afin de renforcer l'intégration économique et la position du continent sur la scène mondiale.

OEA, pour fluidifier les échanges

Du 14 au 16 avril 2025, le Secrétariat de la Zlecaf, en partenariat avec le ministère du Commerce et du Développement des exportations, la Direction générale des Douanes et l'Organisation mondiale des Douanes (OMD), a organisé à Tunis un atelier régional de renforcement des capacités dédié à la facilitation des échanges pour les OEA. Placé sous l'égide du Directeur général des Douanes tunisiennes, cet événement marque la première initiative du Secrétariat de la Zlecaf en Tunisie depuis l'adhésion du pays à l'accord continental.

L'objectif de cet atelier était de favoriser les échanges entre pairs, partager les expériences nationales et formuler des recommandations concrètes en vue d'une adoption et d'une harmonisation efficaces des programmes OEA dans la région. Ce cadre d'échange a permis aux participants de bénéficier de l'expertise précieuse des représentants de l'OMD et de découvrir divers modèles et pratiques adoptés par les administrations douanières d'Afrique du Nord et de l'Ouest.

Échanges enrichissants

Lors de la clôture, Rim Haouet, contrôleur générale des directions techniques à la direction générale des Douanes tunisiennes, a souligné l'importance de cette initiative : «Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des services douaniers chargés de la mise en oeuvre du système OEA. Durant ces trois jours, vous avez bénéficié des contributions précieuses des experts de l'OMD. Une contribution qui, sans aucun doute, permettra à nos systèmes d'octroi du statut OEA de gagner en efficacité et en performance. Vous avez également eu l'opportunité d'échanger et de partager vos expériences respectives».

Elle a également exprimé sa conviction que ces échanges auront un impact durable sur la qualité de l'octroi du statut OEA, contribuant ainsi à une meilleure interopérabilité entre les Etats membres, et, pourquoi pas, à une reconnaissance mutuelle du statut à l'échelle continentale.

Des ambitions concrètes

«Un atelier comme celui-ci représente bien plus qu'un simple renforcement de capacités. Il constitue une pierre angulaire dans l'édification de moyens concrets et d'un véritable changement. Comme le dit si bien le proverbe : les petites actions créent de grands changements. Et pour conclure, je citerais Jacques Chirac : chaque pas doit être un but».

Par cet engagement commun, les pays membres de la Zlecaf posent les fondations d'une Afrique plus intégrée, plus résiliente et plus compétitive dans le commerce mondial.