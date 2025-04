Tunisie: 69e anniversaire - Hommage aux forces de sécurité intérieure pour leur engagement à protéger le pays

Une cérémonie marquant le 69e anniversaire de la création des forces de sécurité intérieure s'est tenue ce vendredi 18 avril 2025 au siège du ministère de l'Intérieur à Tunis. L'événement s'est déroulé en présence du ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, et de la ministre de la Justice, Leila Jaffel. Il a été l'occasion de remettre des insignes de grade et des décorations à plusieurs membres des forces de sécurité intérieure, en reconnaissance de leur dévouement et de leur engagement envers la sécurité du pays.

Dans son discours, le ministre de l'Intérieur a exprimé sa reconnaissance aux agents des différentes branches des forces de sécurité intérieure - police nationale, garde nationale, protection civile, ainsi qu'aux services des prisons et de la réhabilitation. Il a encouragé ces derniers à redoubler d'efforts pour renforcer la sécurité et à adapter leur travail aux évolutions technologiques et scientifiques, afin de lutter plus efficacement contre la criminalité tout en respectant les droits de l'Homme et la loi.

"Les membres de nos forces de sécurité intérieure, quels que soient leurs grades, sont conscients de la noblesse de la mission qui leur est confiée et accomplissent leur travail avec une discipline exemplaire et une abnégation totale pour la défense de la patrie", a déclaré Khaled Nouri. Il a également salué les sacrifices et l'engagement des agents, soulignant leur rôle crucial dans le maintien de la stabilité et de la sécurité de la Tunisie.

Le ministre a rendu hommage aux martyrs des institutions sécuritaires et militaires, qui ont perdu la vie dans l'accomplissement de leur devoir, et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir leurs familles. Il a en outre adressé ses voeux de prompt rétablissement aux blessés.

De son côté, la ministre de la Justice, Leila Jaffel, a exprimé sa gratitude envers tous les agents des forces de sécurité intérieure, mettant en lumière leurs efforts constants pour protéger les citoyens et garantir la sécurité nationale. Elle a aussi souligné que la Tunisie reste fidèle à ses martyrs et a salué la mise en place de l'Institution Fidaa, qui soutient les victimes des attaques terroristes, qu'elles soient membres des forces de sécurité ou des autres corps de l'État.

La ministre a conclu en appelant les agents de sécurité à poursuivre leur travail avec un haut niveau de vigilance et à renforcer la coordination entre les différents corps de sécurité et les institutions de l'État, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, le démantèlement des réseaux de trafic de drogues, et la lutte contre la traite des êtres humains et l'immigration irrégulière.