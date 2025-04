Tunisie: Le derby CA-EST ce dimanche à radès (16h00) - CA - L'aspect mental en premier lieu...

Bettoni, qui aime changer de choix, travaille sur la motivation de ses joueurs appelés à rentrer fort sur ce derby sans tomber dans l'affolement et la précipitation.

Après le succès laborieux à Métlaoui, où l'équipe s'est compliqué la tâche dans la dernière demi-heure de jeu, le CA aborde le derby tunisois devant l'éternel rival, l'EST. Cette année c'est un derby qui compte pour la course au titre, chose qui alourdit l'enjeu davantage et donne plus de mordant à cette affiche populaire.

Pour le CA de Bettoni et après avoir dilapidé autant de points entre l'aller et le retour, il n'est plus question d'en perdre davantage en cette fin de saison s'il compte terminer champion. Battre l'EST permettra d'être meilleur qu'un adversaire direct sur les confrontations directes, et donnera un énorme coup de pouce pour les derniers matches du championnat.

Cela dit, le derby ça reste souvent un match spécial qui n'obéit souvent à aucune logique. Ce CA, qui a progressé tant par rapport à la saison dernière mais qui reste inefficace et pas «opportuniste» quand l'occasion se présente, a-t-il les moyens pour surclasser une EST pas aussi solide que d'habitude ? Bettoni a préféré, d'après nos sources, ménager ses joueurs de la forte pression qui pèse sur leurs épaules de la part du public.

Le message qu'il a adressé aux joueurs est simple : le derby est un match comme les autres. Ce sont trois points à prendre comme ceux à Métlaoui. Même si ce message reste difficile à admettre auprès des joueurs qui savent bien que gagner un derby, et en plus dans une course au titre, donnera plus que les 3 points. L'entraîneur français ne compte pas changer sa devise. Il y aurait un ou deux changements à faire. Tel qu'il le dit, les meilleurs aux entraînements sont ceux qui ont le plus de chances de jouer.

Il n'a pas cessé de réduire la pression sur ce match-choc. Dans ses discours aux joueurs, il a visé deux points essentiels, ne pas transformer cet enthousiasme d'avant-derby en une excitation générale, et puis trouver autant que possible la sobriété pour éviter les erreurs fatales qui peuvent sceller un derby.

Laâbidi de retour

Hamdi Laâbidi est un véritable cas au CA. Joueur qui a un bon profil d'attaquant, il stagne, voire régresse depuis la saison dernière. Mis hors liste au dernier match, l'attaquant clubiste est, cette fois, disponible.

Et toujours cette question redodante : Bettoni va-t-il l'utiliser au poste d'attaquant de pointe ou va-t-il encore opter pour un faux avant-centre changeant ?

En tout cas, qu'il commence le match ou qu'il rentre au cours du jeu, Laâbidi reste une carte valable.

Il y a également Adem Garreb qui a récupéré de sa blessure et qui devrait être opérationnel pour dimanche. Entre les débats tactiques et les questions de paradigmes de jeu, Bettoni semble emporté plus par l'aspect mental. Pour lui, c'est un match mental avant tout. Surtout qu'il se présente avec une équipe qui joue bien en défense et qui a appris, ces dernières journées, à tuer des matches où elle ne joue pas un football super alléchant.