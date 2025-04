Tunisie: Vient de paraître/Potières de Sejnane - Sans tour ni four

Le petit livre, réalisé avec une rare érudition, raconte l'histoire de cette région, ses champs et ses montagnes, ses plantes et ses animaux, ses champs de bataille et ses découvertes. Il raconte surtout ses femmes qui reproduisent inlassablement les gestes millénaires pour leur usage domestique, mais qui ont appris à créer des « objets de désir ».

Sans tour ni four peut-être, mais portant en elle le patrimoine culturel et immatériel de l'humanité, les potières de Sejnane sont entrées dans l'histoire.

«La poterie modelée de Sejnane raconte une histoire où le temps se perd dans les brumes du temps, où un passé lointain devient présent et avenir...C'est l'histoire de générations de potières qui se transmettent de grand-mère à petite-fille un savoir- faire ancestral qui a pour seul outil leurs mains : celle d'un langage fait de signes-symboles parfois mystérieux...

Découvrir le savoir-faire des potières de Sejnane, ce patrimoine culturel immatériel, reconnu en 2018 comme ayant une Valeur universelle exceptionnelle par l'Unesco, ne peut se faire qu'en partant à la rencontre des potières de Sejnane».

C'est donc à ces rencontres avec ces potières qui travaillent sans tour ni four que nous invitent les Editions Alif.

Le petit livre, réalisé avec une rare érudition, raconte l'histoire de cette région, ses champs et ses montagnes, ses plantes et ses animaux, ses champs de bataille et ses découvertes. Il raconte surtout ses femmes qui reproduisent inlassablement les gestes millénaires pour leur usage domestique, mais qui ont appris à créer des «objets de désir». La fameuse Aroussa les rendit célèbres.

D'autres objets inédits et décoratifs ont suivi, vendus au bord des chemins ou dans les foires où elles sont conviées. Le livre leur rend hommage en leur offrant des portraits des pionnières, en reproduisant les timbres et les billets de banque qui leur ont été consacrés. Mais aussi en leur donnant une dimension artistique qui déborde la tradition artisanale. Petit par le format, ce livre est grand de son contenu.