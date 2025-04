Algérie: Arkab reçoit le ministre du Logement et des Terres de la République de Maurice

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Mohamed Arkab, a reçu, jeudi, le ministre du Logement et des Terres de la République de Maurice, M. Shakeel Mohamed, indique un communiqué du ministère.

Arkab a reçu, au siège du ministère, le ministre mauricien du Logement et des Terres, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays, précise la même source.

A l'entame de la rencontre, qui s'est déroulée en présence de cadres supérieurs du ministère, le ministre mauricien a remis une lettre du Premier ministre de la République de Maurice, M. Navin Ramgoolam, au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans laquelle il lui a adressé "ses salutations fraternelles" et souhaité "davantage de progrès et de prospérité à l'Algérie".

A cette occasion, le ministre mauricien a renouvelé ses félicitations, ainsi que celles de son Gouvernement, à l'Algérie pour l'élection de l'ambassadrice, Selma Haddadi, au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), se disant "fier de cette élection méritée".

Dans ce contexte, M. Arkab a rappelé que "le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accorde une grande importance au renforcement des liens de coopération et de solidarité africaine et veille à coordonner les efforts avec ses frères dirigeants africains, à l'instar du Premier ministre de la République de Maurice, afin de hisser les relations à des niveaux stratégiques reflétant les aspirations des peuples africains à l'unité et au développement économique durable".

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné "les voies et moyens de renforcer la coopération dans les domaines de l'énergie, des énergies renouvelables, de la production d'électricité et de la commercialisation du gaz naturel et des produits pétroliers", selon le communiqué.

La rencontre a aussi permis aux deux parties d'"échanger les vues sur l'état et les perspectives de la coopération bilatérale, notamment dans le secteur de l'énergie, toutes filières confondues, et dans d'autres domaines d'intérêt commun".

Dans ce cadre, la partie mauricienne a "souhaité bénéficier de la riche expérience algérienne dans ces secteurs vitaux, notamment en matière de développement de projets d'énergie solaire photovoltaïque et d'utilisation des micro-réeaux pour l'approvisionnement en électricité des régions isolées".

A cette occasion, le ministre d'Etat a affirmé que l'Algérie, en tant qu'acteur central au sein de l'Union africaine, attache une importance stratégique à la réalisation de la transformation énergétique dans le continent africain, réaffirmant "l'engagement de l'Algérie à soutenir toutes les initiatives africaines visant à réaliser la durabilité énergétique" "L'Algérie a mis ses capacités et son expertise au service des efforts du continent en la matière", a rappelé M. Arkab.

Soulignant "l'importance de la conjugaison des efforts et de l'échange d'expertises entre les pays africains, en vue de réaliser la sécurité énergétique et de renforcer le développement socio-économique", le ministre d'Etat a "appelé à investir dans le développement des ressources humaines et à étendre les programmes de formation dans les domaines de l'énergie afin que les compétences africaines soient en mesure de relever les défis et de réaliser le développement durable escompté".

De son côté, M. Shakeel a fait part de la grande estime de son pays pour l'Algérie, saluant "son rôle de chef de file sur la scène africaine".

Il a également souligné la volonté de Maurice d'"étendre la coopération bilatérale à de multiples domaines au mieux des intérêts mutuels des deux pays frères", conclut le communiqué.