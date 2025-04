Algérie: 40 poétesses au 14e Festival culturel national de poésie féminine

CONSTANTINE — Quarante (40) poétesses issues des plusieurs wilayas du pays prennent part, au 14ème festival culturel national de poésie féminine, qui s'ouvert jeudi à la Maison de la culture Malek-Haddad de Constantine sous le slogan "O poétesse, insuffle ton verbe en poésie".

Le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, a souligné dans un message lu en son nom par Mme Wassila Bouhelassa, sous-directrice de la distribution de la production culturelle auprès du ministère, que c'est "avec une fierté sincère et un attachement profond à nos valeurs que nous célébrons aujourd'hui à Constantine la parole noble et la créativité féminine qui a su faire du poème une passerelle entre l'individu et l'Humanité".

M. Ballalou a insisté, dans son message, sur le fait que cette rencontre est "l'écho des douleurs endurées par les femmes, mais aussi la voix d'un espoir et d'une résistance face à la souffrance, pour redonner à l'Homme un sens, à l'univers un équilibre et à la parole son pouvoir enchanteur contre la violence et le chaos du monde".

De son côté, la commissaire du festival, Mme Amira Deliou, a précisé que cette manifestation "ne se réduit pas à une simple célébration littéraire, mais se veut, avant tout, une mise en lumière de la place centrale de la femme algérienne", avant de qualifier cet événement culturel de "festival, mais également d'appel à la liberté, un des premiers marqueurs définissant notre société".

La cérémonie d'ouverture a été marquée par un accueil chaleureux réservé aux poétesses participantes, parées d'habits traditionnels constantinois, avant la présentation d'un spectacle artistique et poétique intitulé "Hayzia, poème de la flamme", retraçant l'histoire légendaire de Hayzia, cette figure emblématique de la ville de M'sila, immortalisée par le célèbre poème de Mohamed Benguitoun, devenu source intarissable d'inspiration pour la littérature et le chant populaire.

La soirée a été sublimée par une chorégraphie qui a conféré à la représentation une dimension esthétique très appréciée du public.

La Maison de la culture Malek Haddad a également accueilli, en cette circonstance, une exposition patrimoniale dédiée à l'héritage immatériel féminin de la vieille ville, en plus de visites virtuelles restituant les dimensions historique et architecturale des sites touristiques de la cité du Vieux Rocher, ainsi qu'un espace dédié aux start-ups spécialisées en intelligence artificielle et en technologies émergentes, dont l'inauguration a été présidée par le recteur de l'université de Constantine 1, M. Ahmed Bouras.

L'initiative s'inscrit dans le cadre du Mois du patrimoine célébré, cette année, sous le thème "Le patrimoine culturel à l'ère de l'intelligence artificielle".

A noter que le programme de cette manifestation culturelle, qui se tiendra du 17 au 21 avril sous le patronage du ministre de la Culture et des Arts et sous l'égide du wali de Constantine, prévoit un concours national de poésie féminine, ouvert à la fois aux poèmes classiques et à la poésie "Melhoun" et qui sera ponctué, lors de sa clôture, par la distinction des lauréates.

Des excursions touristiques et des visites de découverte seront également organisées à travers les principaux sites historiques et patrimoniaux de la wilaya de Constantine.