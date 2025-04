Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Clément Mpoudi appelle la jeunesse à s'élever par l'effort

Le président directeur général (PDG) de la société d'assistance et de voyage Maya services, Clément Mpoudi, au cours d'un échange avec la presse, a invité les jeunes à s'élever par l'effort afin d'entreprendre une activité génératrice de revenu d'autant plus que le moment de cirer le bon de touche est terminé.

Jeune entrepreneur congolais, Clément Mpoudi est en train de vendre l'image du pays à l'aéroport international Maya-Maya de Brazzaville, à travers la société Maya services reconnue dans la réception des investisseurs et des étrangers qui viennent au Congo. « Vous savez que dans un pays lorsqu'un étranger ou un investisseur arrive, il passe par l'aéroport.

Lorsqu'il est mal accueilli, cela salit souvent l'image du pays. Nous sommes installés à l'aéroport, nous assistons les hommes d'affaires qui viennent investir au Congo et les étrangers qui y viennent pour leur offrir les qualités de service. Les prestations de service que nous offrons aux clients sont l'accompagnement au niveau de l'aéroport, la vente des billets d'avion, les réservations des chambres d'hôtel », a-t-il expliqué.

Travaillant en partenariat avec des sociétés à l'international et des banques locales, Maya services oeuvre aussi dans la formation des jeunes dans divers domaines. « Nous sommes une société jeune qui emploie un personnel jeune. Avant d'y accéder, les jeunes suivent une formation. Il suffit d'adresser un courrier et de déposer votre CV, nous sommes-là pour former les gens, mais la priorité est donnée à la jeunesse, il n'y a pas de frein pour cela », a poursuivi Clément Mpoudi.

Accompagnant le gouvernement dans le développement du pays, Maya services entend nouer des partenariats avec la Société nationale des pétroles du Congo, Saris-Congo et les Assurances et réassurance du Congo. « En créant Maya services, j'ai étudié et je me suis battu avec mes propres efforts. J'ai recruté ces jeunes, parce que l'Etat c'est moi, l'Etat c'est toi. Je lance un appel solennel à toute la jeunesse de s'élever et de tenter, cela va marcher », a-t-il exhorté, précisant que sans paix, il n'y a pas de business.

« La paix c'est quelque chose de primordial. Dans le pays, la paix est incarnée par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. C'est cette paix qui nous permet de bien travailler, nous jetons les fleurs au chef de l'Etat qui est le patron de la paix et nous l'accompagnons », a conclu le PDG de Maya Services.