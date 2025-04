Congo-Kinshasa: Haut Katanga - Lancement des grands travaux d'infrastructures à Lubumbashi

Après moult atermoiements, les travaux de modernisation de l'aéroport international de la Loano, dans la province du Haut Katanga, ont finalement été lancés le 17 avril par le président de la République, Félix Tshisekedi, en présence du gouverneur Jacques Kyabula, de quelques autorités tant nationales que provinciales, sans oublier les notabilités locales.

Les travaux consisteront en la construction d'une nouvelle aérogare, l'élargissement de la piste d'atterrissage, l'aménagement du tarmac et le renouvellement des outils d'aide à la navigation. Ils font suite au contrat conclu sous peu entre le gouvernement congolais et une firme spécialisée en la matière.

Le même jour, le chef de l'Etat s'est rendu à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour donner le coup d'envoi de la neuvième édition de l'Expo béton, ce forum annuel de haut niveau dédié aux infrastructures, à la construction, à l'urbanisme et au développement durable en République démocratique du Congo (RDC).

L'événement sert de plateforme d'échange, de réseautage et de mobilisation d'investissements. Placé sur le thème « Les corridors Sud de la RDC-SADC : projets à développer et opportunités d'affaires », ce forum entend réfléchir sur des projets structurants pour l'économie congolaise et régionale en développant une synergie d'action entre des acteurs publics, privés, techniques et académiques.

Cette rencontre, à en croire son promoteur, Jean Bamanisa, « résonne avec une pertinence toute particulière dans un contexte où la RDC suit son noble parcours grâce à ses richesses naturelles et sa population, en s'imposant tel un acteur stratégique, dans la chaîne de valeur mondiale des minerais critiques, et plus largement, dans l'économie africaine et mondiale».

Dans son allocution d'ouverture, le président de la République a commenté le thème qui sera développé dans les différents panels. « Le développement de la République démocratique du Congo passe par un impératif : le désenclavement. Nos provinces, riches de leurs ressources humaines et naturelles, doivent être connectées les unes aux autres pour libérer leur plein potentiel. Les corridors Sud, intégrés au réseau de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), sont au coeur de cette vision », a-t-il dit en substance.

Un centre médical compétitif

Pour terminer en beauté cette journée mémorable, le chef de l'État a inauguré, toujours à Lubumbashi, le Centre médical qui porte son nom. Il s'agit d'un grand hôpital avec un plateau médical de niveau tertiaire. OEuvre de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), le Centre médical Tshisekedi-Tshilombo est bâti sur une étendue de 13 000 m2 avec une capacité d'accueil de cent vingt lits.

Il est doté, entre autres, d'un service d'imagerie médicale intégrant la première IRM de 1,5 tesla en RDC sans hélium, un appareil de mammographie numérique, des appareils de densitométrie ; un service de laboratoire complet et moderne avec, en particulier, un laboratoire de biologie moléculaire.

Le nouveau Centre médical organise un service en urologie, en chirurgie viscérale, en chirurgie traumato-orthopédique et en neurochirurgie. Chaque service est équipé du matériel de la dernière technologie. Selon le directeur général de la CNSS, cet investissement social permet au pays de réduire les coûts de prise en charge médicale à l'étranger. Des médecins formateurs venus de la Belgique et de la France ont assisté à cette cérémonie d'inauguration.