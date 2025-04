Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Un colloque organisé sur la détermination nominale

Le colloque sur la détermination nominale en français contemporain, organisé le 18 avril à Brazzaville par le groupe de recherche en morphosyntaxe et sémantique de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'Université Marien-Ngouabi que dirige le Pr Edouard Ngamountsika, a rassemblé en présentiel et en visio-conférence des universitaires de plusieurs pays.

Le colloque a pour objectifs de revisiter la notion de détermination nominale, d'aborder la question en s'appuyant sur les différents corpus, de recenser les travaux majeurs, a expliqué le Pr Edouard Ngamountsika, président du comité d'organisation de cette rencontre internationale ayant rassemblé enseignants, enseignants-chercheurs, doctorants, amateurs des questions de la langue française du Congo, du Burkina Faso, de France, du Sénégal, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon et de plusieurs autres pays.

« Je suis certain que vos recherches vont enrichir les études sur la détermination nominale », a indiqué le vice-doyen de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'Université Marien-Ngouabi, Pr Arsène Elongo, dans son mot d'ouverture de ce colloque au siège du bureau national de l'Agence universitaire de la Francophonie.

Le Pr Edouard Ngamountsika qui dirige le groupe de recherche en morphosyntaxe et sémantique de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines a souligné qu'il s'agit en réalité d'un colloque de spécialité qui profite à ceux qui postulent au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. « A l'issue de ce colloque, les actes seront publiés dans une revue de spécialisation en décembre au plus tard. Les participants devraient donc soumettre leurs textes dès le mois d'août », a-t-il précisé.