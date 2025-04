Tunisie: Le fonds de fonds ANAVA investit 3,5 millions d'euros dans 'New Era Fund I' pour soutenir les startups au pays

Le fonds de fonds ANAVA, soutenu par la Banque mondiale, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et la Banque allemande de développement (KfW), a annoncé vendredi un engagement de 3,5 millions d'euros dans "New Era Fund I", un fonds d'investissement early stage géré par UGFS-VC.

Avec une taille cible de 15 millions d'euros et un premier closing à 7 millions, New Era Fund I se positionne comme un fonds pionnier en Tunisie, dédié aux startups technologiques à fort potentiel. Il met l'accent sur trois secteurs stratégiques à fort impact : l'intelligence artificielle (IA), la biotechnologie (biotech) et les technologies vertes (GreenTech).

Ces domaines sont considérés comme clés pour stimuler l'innovation, anticiper les défis futurs et inscrire la Tunisie sur la carte mondiale des technologies émergentes.

Avec cet engagement, ANAVA confirme sa mission de structuration de l'écosystème du capital-risque tunisien. Il s'agit du premier fonds de fonds libellé en euros en Tunisie, et l'un des piliers de l'initiative nationale Startup Tunisia, qui ambitionne de faire du pays un hub régional de l'innovation, à la croisée de l'Europe, du monde arabe et de l'Afrique.

Doté d'un objectif initial de 100 millions d'euros, ANAVA a déjà atteint un premier closing de 40 millions, grâce à un prêt de la Banque mondiale souscrit par la CDC, complété par 20 millions d'euros supplémentaires apportés par la KfW.

Ce fonds vise à renforcer les capacités des fonds sous-jacents à investir dans les startups tunisiennes, localement comme à l'international, en leur fournissant les moyens nécessaires à leur croissance et à leur expansion globale.

ANAVA est géré par Smart Capital, société agréée par le Conseil du marché financier (CMF) et mandatée par le gouvernement tunisien pour piloter le programme Startup Tunisia, en conformité avec les meilleures pratiques internationales.

De son côté, UGFS-VC, filiale de UGFS-NA fondée en 2008, bénéficie de plus de 15 ans d'expérience dans la gestion d'actifs et le capital-risque. Acteur historique de l'écosystème tunisien, UGFS-VC gère aujourd'hui 20 fonds représentant un portefeuille de 240 millions de dinars.

Son équipe a investi dans plus de 100 startups, jouant un rôle actif dans leur croissance. UGFS-VC s'est distinguée en adoptant une approche écosystémique dans la structuration de ses fonds, contribuant à créer un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.