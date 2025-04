Tunisie: Plus de 230 000 visiteurs attendus à la Foire internationale de Nabeul 2025

La 62e édition de la Foire internationale de Nabeul a été inaugurée cet après-midi, vendredi 18 avril 2025, en présence du ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, de la gouverneure de la région, Hana Chouchani, ainsi que de plusieurs responsables régionaux. Ce prestigieux événement, qui se déroulera jusqu'au 4 mai, rassemble plus de 280 exposants tunisiens et étrangers, offrant ainsi une vitrine importante pour les produits artisanaux et industriels.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, le président directeur général de la Société de la Foire de Nabeul (SFN), Habib Jelassi, a indiqué que cette édition est attendue avec un nombre de visiteurs supérieur à 230 000, en provenance non seulement de la région de Nabeul, mais aussi d'autres régions de la Tunisie et de l'étranger. Il a souligné que la Foire joue un rôle clé dans l'activation du cycle économique local et constitue un espace privilégié pour la détente des familles, avec des attractions adaptées aux enfants.

Les préparatifs pour cette édition ont commencé plusieurs mois à l'avance, avec la rénovation du site de la Foire, la mise en état des espaces d'exposition et l'aménagement des jardins et espaces verts. L'objectif était d'offrir aux exposants et visiteurs des conditions optimales pour garantir le succès de cet événement majeur. Habib Jelassi a mis en avant les efforts déployés pour assurer une expérience fluide et agréable, tant pour les exposants que pour le public.

Cette édition voit la participation de nombreux exposants tunisiens provenant de différentes régions du pays, ainsi que des exposants étrangers venus d'Égypte, du Maroc, de France, de Libye et de Syrie. Le salon est également une occasion en or pour les artisans tunisiens et les jeunes entrepreneurs diplômés de promouvoir leurs produits traditionnels, souvent de haute qualité.

Les produits exposés sont variés, allant des objets d'art et artisanat aux vêtements, en passant par des produits de broderie, des parfums, des meubles, des fleurs séchées, des pâtisseries, des poteries et des articles de décoration. Cette diversité permet aux visiteurs de découvrir une large gamme de produits, et aux professionnels de nouer des partenariats commerciaux fructueux.

La Foire internationale de Nabeul est un événement d'envergure qui attire chaque année environ 250 000 visiteurs. Elle constitue un outil de promotion essentiel pour les produits traditionnels de la région et participe activement à la dynamisation de l'économie locale. Ce salon est également une occasion unique pour les acteurs économiques de la région de s'ouvrir à de nouveaux marchés et de renforcer les échanges commerciaux à l'échelle nationale et internationale.