Tunisie: Sarra Zaafrani Zanzri réunit les acteurs bancaires pour dynamiser l'économie tunisienne

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zanzri, a présidé vendredi soir 18 avril 2025 une séance de travail ministérielle au Palais du gouvernement à la Kasbah, réunissant les principaux acteurs du secteur bancaire. L'objectif de cette rencontre était de discuter du rôle clé du secteur bancaire dans la relance de l'économie nationale et la stimulation de l'investissement.c

Lors de cette session, plusieurs mesures ont été envisagées pour renforcer l'impact des institutions bancaires et financières sur la croissance économique. L'accent a été mis sur le besoin d'améliorer l'accès au financement pour les entreprises privées et publiques, ainsi que pour les petites et moyennes entreprises (PME), considérées comme un moteur essentiel de l'économie. La cheffe du gouvernement a souligné que l'investissement public devrait servir de levier pour encourager l'investissement privé.

Sarra Zaafrani Zanzri a salué l'importance de la Banque centrale de Tunisie dans la préservation de la stabilité économique, notamment en garantissant la stabilité des prix, la gestion des réserves de devises et en luttant contre l'inflation. Elle a rappelé le rôle fondamental de cette institution dans la mise en oeuvre de la politique économique de l'État et dans le renforcement de la souveraineté économique nationale.

Le rôle du secteur bancaire a également été mis en avant pour son soutien à la stabilité financière du pays, en particulier dans le cadre de la relance des projets publics. "Le secteur bancaire joue un rôle déterminant dans la réussite de nos projets économiques et dans la création de conditions favorables à la croissance durable", a déclaré la cheffe du gouvernement, dans un communiqué publié sur la page officielle de la présidence du gouvernement. Elle a en outre insisté sur l'importance de la simplification des procédures bancaires pour accroître la confiance des acteurs économiques.

Sarra Zaafrani Zanzri a aussi appelé les institutions bancaires à participer activement à une vision de développement global, notamment en fournissant des solutions de financement adaptées aux besoins des entreprises. Cela inclut le soutien à la construction et à la modernisation des infrastructures éducatives, ainsi qu'à l'investissement dans les secteurs jugés prioritaires pour la Tunisie, tels que l'agriculture, les technologies et les énergies renouvelables.

Les ministres présents à cette réunion ont unanimement exprimé leur volonté de renforcer le partenariat entre l'État et les acteurs bancaires pour faciliter l'accès au crédit et diversifier les sources de financement disponibles pour les projets d'infrastructure et les initiatives privées.

La cheffe du gouvernement a conclu en insistant sur la nécessité d'une collaboration accrue entre les banques, les institutions publiques et les entreprises pour répondre aux défis économiques actuels. Elle a encouragé les banques à adopter des mécanismes de financement innovants, permettant ainsi de mieux répondre aux spécificités des différentes entreprises et d'accompagner les initiatives de développement à long terme.

Les prochaines étapes devraient inclure l'établissement d'un cadre réglementaire plus flexible et la mise en place de nouvelles lignes de crédit dédiées aux secteurs stratégiques. L'objectif est de maintenir une dynamique de croissance soutenue et de maximiser l'impact de l'investissement sur la création d'emplois et la relance des secteurs clés de l'économie tunisienne.