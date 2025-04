Ile Maurice: IBL à la 66e place des 500 meilleures entreprises africaines

IBL Group poursuit son expansion sur le continent africain et enregistre une progression remarquable dans le classement des 500 champions africains publié par Jeune Afrique dans son édition de 2025. Le groupe est classé à la 66e position, une progression marquante portée par une hausse de 89 % de son chiffre d'affaires, qui s'établit à USD 2,3 milliards.

«Cette progression reflète un travail collectif mené avec rigueur et constance. Elle souligne l'impact des décisions stratégiques prises ces dernières années, ainsi que la mobilisation de toutes les équipes qui contribuent chaque jour à notre développement. C'est aussi le reflet de la confiance que nous accordent nos partenaires à travers le continent», explique Arnaud Lagesse, le Group Chief Executive Officer d'IBL.

Ce classement annuel, établi par Jeune Afrique, recense les plus grandes entreprises africaines en fonction de leur chiffre d'affaires consolidé. Il constitue une référence en matière d'analyse de la performance économique des entreprises opérant sur le continent, qu'elles soient africaines ou internationales. IBL conserve sa place de première entreprise mauricienne dans le classement et figure parmi les rares représentants de la région océan Indien. Cette reconnaissance renforce son positionnement en tant qu'acteur économique structurant pour l'Afrique.

Cette évolution positive reflète la mise en oeuvre rigoureuse de la stratégie de développement du groupe IBL. L'entreprise s'est engagée dans une dynamique de croissance soutenue, reposant à la fois sur son expansion dans plusieurs pays africains - notamment au Kenya, à l'île de La Réunion et depuis peu aux Seychelles - et sur la diversification de ses activités dans des secteurs porteurs tels que la logistique, l'agroalimentaire, les services financiers et l'industrie.

Par ailleurs, IBL place l'innovation et la digitalisation au coeur de ses opérations, renforçant ainsi son efficacité et sa capacité d'adaptation dans un environnement économique en constante mutation. Le groupe consolide également son engagement en matière de développement durable, à travers des initiatives concrètes dans les domaines de la transition énergétique, de l'économie circulaire et de l'inclusion sociale.