Ile Maurice: Les oeufs et les lapins - Toute une histoire

Chaque année, quand arrive le mois d'avril, une chose étrange se produit : les lapins en chocolat envahissent les rayons des grandes surfaces, les oeufs se cachent dans les jardins, et tout le monde parle de Pâques. Eh oui, Pâques se fêtera ce dimanche. Mais attends... pourquoi des oeufs ? Pourquoi un lapin ? Et pourquoi du chocolat ? Si toi aussi, tu t'es déjà posé ces questions sans avoir de réponses, suis-nous.

Une fête pour célébrer le printemps et la renaissance

Bien avant que Pâques ne devienne une fête religieuse, les gens célébraient le retour du printemps. Et quoi de mieux pour symboliser cette saison de renouveau que des oeufs et des lapins ? Les oeufs sont le symbole de la vie qui recommence, de la naissance. Les lapins, eux, sont connus pour avoir plein de petits : ils représentent donc la fertilité et la croissance. Et voilà comment ces deux symboles sont devenus les stars de Pâques, bien avant le chocolat !

L'oeuf magique

Dans l'Antiquité, on décorait des oeufs pour célébrer les saisons. Encore aujourd'hui, dans certains pays, on peint de vrais oeufs ou on fabrique des oeufs décoratifs. Mais avec le temps, on a commencé à les faire en... chocolat ! C'est vers le XVIIIe siècle en Europe que les confiseurs ont commencé à fabriquer des oeufs en sucre ou en pâte d'amande. Mais c'est au XIXe siècle, surtout en France et en Allemagne, qu'on a eu l'idée géniale de faire des oeufs en chocolat. C'est plus rigolo, et surtout, c'est meilleur. Et puis, un oeuf, c'est mystérieux : tu ne sais jamais ce qu'il y a dedans. Surprise !

Et le lapin alors ?

L'histoire du lapin de Pâques vient d'Allemagne. Là-bas, on raconte qu'un lapin magique cachait des oeufs colorés pour les enfants sages. L'idée a traversé les frontières, et aujourd'hui, ce fameux lapin est partout, même chez nous. Il apporte les oeufs, parfois même les cache dans le jardin, et il adore les enfants créatifs !

Pâques dans le reste du monde

Pâques se fête différemment selon les pays. En Suisse, c'est un coucou qui apporte les oeufs ! En Australie, c'est un petit animal mignon appelé Bilby. Aux États-Unis, on organise de grandes courses d'oeufs avec des cuillères.

Et toi, comment fêtes-tu la Pâques dans ta famille ? Une chasse aux oeufs dans le jardin ou dans la maison ? Ou une recette en famille ?

Mini quiz spécial Pâques

À toi de jouer ! Voyons voir si tu as tout retenu. Coche la bonne réponse dans ta tête ou avec un stylo. Les réponses sont au bas de la page !

1. Pourquoi associe-t-on l'oeuf à Pâques ?

A. Parce qu'il est facile à cacher.

B. Parce qu'il symbolise la vie et le renouveau.

C. Parce que les poules pondent davantage en avril.

2. Dans quel pays un petit animal appelé Bilby apporte les oeufs ?

A. En Afrique du Sud.

B. Au Canada.

C. En Australie.

3. Le lapin de Pâques vient d'une légende de...

A. France.

B. Allemagne.

C. Italie.

4. Que peut-on faire avec un oeuf en chocolat ?

A. Le lancer très fort.

B. Le cacher et le manger.

C. Le peindre avec de la colle.

5. Quelle saison célèbre-t-on à travers Pâques ?

A. L'automne.

B. L'hiver.

C. Le printemps.

Recette facile: Les «nids croustillants» au chocolat

Voici une idée simple et délicieuse à faire pour Pâques

Ingrédients :

· 200 g de chocolat noir ou au lait

· 100 g de corn-flakes

· Des petits oeufs en chocolat ou autre sucrerie de ton choix pour décorer

Les étapes de la préparation :

· Avec l'aide de papa ou maman, fais fondre le chocolat doucement au bain-marie ou au four à micro-ondes.

· Ajoute les corn-flakes et mélange doucement pour bien enrober.

· Sur une plaque recouverte de papier de cuisson, forme des petits nids avec une cuillère.

· Pose deux ou trois petits oeufs au centre de chaque nid.

· Laisse refroidir au frigo pendant au moins une heure.

Et voilà, c'est prêt ! Tes proches vont se régaler !

Réponses au quiz