Niger: Le premier réaménagement technique gouvernemental amorcé par le Président Abdourahamane Tiani

Le mercato du jeu de chaises du gouvernement post- conclusion des assises nationales vient d'être ouvert par le Président de la République, le Général d'Armée Abdourahamane Tiani. 26 membres de l'attelage gouvernemental ont été nommés dont 8 nouveaux entrants et des permutations légères. Les figures de proue du Conseil militaire de la transition restent dans le dispositif pré- carré. Enjeux

Dans un décret signé, jeudi 17 avril 2025, le Président de la République, le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, a procédé à un réaménagement technique du gouvernement, marquant un tournant stratégique dans la gouvernance du pays. Les piliers conservent leurs fonctions à l'image du Premier Ministre Ali Lamine Zeine, qui demeure à la tête du gouvernement tout en conservant le portefeuille de l'Économie et des Finances. Le Général Salifou Mody reste à la Défense Nationale tout comme le Général Mohamed Toumba qui conserve le portefeuille de l'Intérieur et Bakary Yaou Sangaré qui continuera à diriger les Affaires étrangères.

8 nouveaux visages pas des moindres

Le nouveau gouvernement voit l'entrée de huit nouvelles personnalités au sein de l'exécutif, avec l'objectif de dynamiser l'action gouvernementale et répondre efficacement aux priorités nationales. Ce remaniement porte le nombre total des portefeuilles ministériels de 21 à 26, signe d'un élargissement stratégique du spectre gouvernemental. Parmi les changements majeurs, on note la désignation de Soumana Boubacar, ministre-directeur de cabinet du Président de la République, comme porte-parole officiel du gouvernement. Ce rôle central vise à fluidifier la communication entre les institutions et les citoyens.

Le 26 mars, avec la promulgation de la "Charte de la refondation", le général, Abdourahmane Tiani, chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), est officiellement investi président de la République du Niger. Cette nomination s'inscrit dans le cadre des recommandations issues des Assises nationales et marque une nouvelle étape dans la transition politique en cours.

Lors de son discours d'investiture, le président a affirmé son engagement à assumer ses responsabilités avec "une claire conscience des intérêts supérieurs du pays" et à se montrer "à la hauteur de la confiance placée en lui". Parallèlement à cette investiture, il a également été promu au grade de général d'armée.

La "Charte de la refondation", texte fondamental structurant la transition politique au Niger, est élaborée à partir des recommandations des Assises nationales tenues du 15 au 19 février 2025. Elle fixe une durée de transition de cinq ans, ajustable en fonction de la situation sécuritaire et des décisions de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), qui regroupe le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Elle définit également les principes de gouvernance et les organes de transition, tout en encadrant strictement la présence militaire étrangère sur le territoire nigérien, qui devra être validée par référendum, sauf en cas d'urgence où le président pourra statuer par décret.

Abdourahmane Tiani est arrivé au pouvoir le 26 juillet 2023 par un coup d'Etat ayant renversé l'ex-président Mohamed Bazoum. Depuis sa prise de pouvoir, la junte militaire n'avait pas jusqu'ici pris le temps de présenter un véritable programme en annonçant les grandes lignes de sa politique sociale à la nation.

Ce remaniement ressemble donc à l'annonce d'un véritable programme politique au moment même où le pays aspire à concilier stabilité politique et fortes ambitions de développement face à des défis persistants tant sur le plan économique, social que sécuritaire. L'opinion publique nationale attend donc les premières actions de ce nouveau gouvernement pour espérer des perspectives meilleures d'un avenir encore incertain.

Voici les nouveaux membres du gouvernement et leurs portefeuilles respectifs :

Monsieur Sidi Mohamed Al Mahmoud : Ministre de la Jeunesse et des Sports

Monsieur Ali Ben Sala Hamouda : Ministre de la Refondation, de la Culture et de la Promotion des Valeurs Sociales

Professeur Sidikou Ramatou Djermokoye Seyni : Ministre de la Population, de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale

Professeur Farmo Moumouni : Ministre de l'Enseignement et de la Formation Technique et Professionnelle

Colonel Abdoul Kadri Amadou Daouda : Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat

Monsieur Adji Ali Salatou : Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information

Monsieur Abdoulaye Seydou : Ministre du Commerce et de l'Industrie

Monsieur Mahamane Sidi : Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Budget

Composition complète du nouveau gouvernement nigérien:

Ali Lamine Zeine - Premier Ministre, Ministre de l'Économie et des Finances

Salifou Mody - Ministre d'État, Défense Nationale

Mohamed Toumba - Ministre d'État, Intérieur, Sécurité Publique, Administration du Territoire

Garba Hakimi - Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique

Abdourahamane Amadou - Transports et Aviation Civile

Salissou Mahaman Salissou - Équipement et Infrastructures

Ousmane Abarchi - Mines

Maizama Abdoulaye - Environnement, Hydraulique et Assainissement

Bakary Yaou Sangaré - Affaires Étrangères

Dr Soumana Boubacar - Directeur de Cabinet, Porte-parole du Gouvernement

Alio Daouda - Justice et Droits de l'Homme

Mahmoud El Hadj Ousmane - Agriculture et Relevage

Dr Sahabi Oumarou - Pétrole

Mamadou Saidou - Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation

Dr Élisabeth Shérif - Éducation Nationale

Aissatou Abdoulaye Tondi - Fonction Publique, Travail et Emploi

Soufiane Aghaichata Guichène - Tourisme et Artisanat

Amadou Haoua - Énergie

Sidi Mohamed Al Mahmoud - Jeunesse et Sports

Ali Ben Salah Hamouda - Refondation, Culture, Valeurs Sociales

Pr Sidikou Ramatou Djermokoye Seyni - Population, Action Sociale et Solidarité

Pr Farmo Moumouni - Enseignement Technique et Formation Professionnelle

Colonel Abdoul Kadri Amadou Daouda - Urbanisme et Habitat

Adji Ali Salatou - Communication et Nouvelles Technologies

Abdoulaye Seydou - Commerce et Industrie

Mamane Sidi - Ministre délégué chargé du Budget