Madagascar: Développement local - Les plus démunis au coeur des priorités du Rotary District 9220

Le Rotary District 9220 a officiellement lancé hier, lors d'une conférence de presse au Novotel Ivandry, sa grande Conférence annuelle axée sur la solidarité et le développement local. Plus de 365 délégués issus de sept territoires -- Madagascar, La Réunion, Maurice, Mayotte, Djibouti, les Comores et les Seychelles -- sont attendus à Antananarivo du 30 avril au 3 mai 2025 pour la 29e Conférence de District, couplée à la 30e Assemblée de Formation.

À cette occasion, Florence Ehrhart, présidente de la Conférence, a mis en lumière l'impact concret du Rotary sur le développement social et économique à Madagascar. « Les clubs Rotary mènent de nombreux projets touchant à la santé, à l'éducation et au développement communautaire. Parmi les actions phares, on peut citer les campagnes de vaccination, les programmes d'alphabétisation et les initiatives en faveur de l'accès à l'eau potable », a-t-elle déclaré.

Ces actions s'inscrivent dans une volonté de transformation durable des conditions de vie, notamment pour les populations les plus vulnérables. Elles contribuent à l'amélioration de l'accès aux soins, à l'éducation et à la sensibilisation face aux défis sociaux majeurs.

Cette édition se déroule sous le thème « La Magie du Rotary », un mot d'ordre qui traduit l'ambition du mouvement : apporter des changements tangibles au sein des communautés.