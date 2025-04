Madagascar: Rotary District 9220 - Participation de sept pays pour la grande conférence au pays

Madagascar abritera du 30 avril au 3 mai la « Conférence de District 9220 du Rotary International ». Plus de 365 délégués venus des sept territoires du District 9220 sont attendus à cette XXIXe Conférence de District et XXXe Assemblée de Formation. Il s'agit de Madagascar, La Réunion, Maurice, Mayotte, Djibouti, les Comores et les Seychelles. Cet événement est placé sous le Haut Parrainage de la Première Dame, Mialy Rajoelina. Cette conférence mettra à l'honneur le thème « La magie du Rotary » qui célèbre l'impact humain et solidaire du mouvement rotarien.

Pendant quatre jours, les participants assisteront à des conférences et panels animés par des experts internationaux, des ateliers de formation et des expositions, un festival mettant en avant les 24 régions de Madagascar et la soirée de Gala du Gouverneur qui sera marquée par la passation de collier entre le Gouverneur 2024-2025, Marie-Françoise Randriamanga, et le Gouverneur élu 2025-2026, Bernard Song. Ces points ont été mis en avant hier lors de la rencontre avec la presse à Ivandry.

Magie

Le choix de ce thème est loin d'être fortuit puisqu'il coïncide bien avec les sept grands axes stratégiques du Rotary International, notamment la promotion de la paix, la prévention et le traitement des maladies, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, le soutien à l'éducation, le développement économique local, la protection de l'environnement et le soutien aux mères et aux enfants.

« Nous avons toujours créé de la magie depuis 1905, année de la création de notre organisation. La magie ne date pas de cette année, mais c'est un rappel que nous avons le devoir d'apporter, que ce soit à travers l'accès à l'eau potable, à la santé ou encore à l'éducation. Nous pouvons tous insuffler un peu de magie dans nos axes d'intervention », déclare Marie-Françoise Randriamanga, Gouverneur du District 9220.