Madagascar: RN4/Maevatanàna - Un coupeur de route abattu par la gendarmerie

L'un des bandits qui dressaient un barrage routier a été tué par les balles des gendarmes, tandis que ses quatre complices ont réussi à s'échapper. Le guet-apens tendu par les cinq malfaiteurs a échoué grâce à la stratégie mise en place par la Gendarmerie sur la Route nationale numéro 4 (Rn4), précisément entre la ville de Maevatanàna et Mahatsinjo ambony.

Les informations recueillies au niveau de la gendarmerie nationale locale ont révélé qu'un dispositif était mis en place pour les convois (« caravane ») afin de sécuriser les taxis-brousse nationaux et régionaux qui seraient en retard, chaque jour à 22h, 0h30 et 2h du matin, sur cet axe en provenance de Mahajanga et se dirigeant vers Antananarivo, où des aires de stationnement sont prévues pour tous ces véhicules. La « caravane » est précédée par un véhicule de la gendarmerie et un autre ferme la marche.

Pour relater les faits exacts, le commandant du groupement de la gendarmerie de Betsiboka, le commandant de la compagnie de Maevatanàna, le commandant de la brigade de Maevatanàna, et plusieurs gendarmes dont le nombre n'est pas précisé, effectuaient une patrouille sur ce trajet dans la nuit du 16 avril 2025, vers 22h30.

Une heure après le passage de ces responsables de la sécurité, un barrage a été érigé par cinq bandits armés d'un fusil artisanal et de deux fusils de chasse, vers 23h15 dans la localité d'Andranganala (Pk-289+910), fokontany d'Andranobevava, dans la commune rurale de Beanana, district de Maevatanàna. C'est là que les malfaiteurs sont tombés nez à nez avec les gendarmes en patrouille. Bilan : un bandit, connu sous le nom de Jidy, a été tué par leurs balles, et un autre a été blessé par des tirs, mais il a réussi à s'enfuir avec ses complices.

Il est à noter que ce bandit abattu était déjà tristement célèbre pour des affaires de vols de bétail et d'enlèvements dans les districts d'Anjozorobe et d'Ankazobe, et qu'un mandat de recherche avait également été émis à son encontre par la gendarmerie nationale au niveau du « CIRGN Antananarivo et de la compagnie d'Ankazobe. Les recherches se poursuivent activement pour retrouver ses complices, connus sous les noms de : Lisense dit Solofo, Rabri, Romain be, Ravoatabia.

Il est important de rappeler que les opérations de sécurisation des usagers de la route se poursuivent sans relâche sur la Rn4, sous la responsabilité de la Gendarmerie au sein du groupement de la région de Betsiboka, afin de prévenir les barrages routiers érigés par les bandits, qui avaient pris une certaine ampleur ces derniers temps.

N'hésitez pas non plus à appeler ces numéros de téléphone en cas de situation suspecte : Commandant du groupement de Betsiboka : 034 05 701 45. Commandant de Compagnie de Maevatanàna : 034 05 701 47. Commandant de Brigade de Maevatanàna : 034 05 701 48.