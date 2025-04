Madagascar: Week-end pascal - Pluies intermittentes sur les hautes Terres centrales dimanche et lundi

Durant la semaine passée, un temps globalement sec a été observé dans la capitale et sur les régions centrales, si dans les parties Nord-Ouest et Ouest, les épisodes de pluies étaient au rendez-vous.

Durant le week-end pascal, des pluies intermittentes sont attendues sur les hautes Terres centrales ainsi que sur les zones sud-Est et Nord-Ouest Les prévisions de Météo Madagascar indiquent la présence d'un système frontal au Sud de la Grande île, entraînant pour ce jour une certaine instabilité dans les zones centre-Ouest, Sud-est et Nord-Ouest.

C'est ainsi que des averses sont prévues dans les régions Ambatosoa, Analanjirofo et Atsimo Atsinanana, ainsi que dans les districts d'Antalaha et Tolagnaro, tandis que dans la capitale et sur les hautes Terres centrales, le temps sera partiellement nuageux avec toutefois quelques belles apparitions du soleil, notamment l'après-midi.

Il en sera de même, ou presque, pour la journée de demain, jour de Pâques. De rares averses isolées seront observées sur les hautes Terres centrales ainsi que dans la partie Est du pays. Le temps sera toujours dicté par le système frontal axé au Sud-Est de Madagascar. Lundi, des pluies intermittentes sont également attendues sur les parties centrales et Est du pays.

Côté températures, on observe une hausse des maximales dans le sud-Est : autour de 30°C dans l'Atsimo Atsinanana et l'Anosy. Sur les régions centrales, entre 24°C et 26°C de maximales et entre 13°C et 19°C de minimales, demain et entre 13°C et 20°C lundi. Le Vakinankaratra connaîtra ainsi quelques coups de fraîcheur matinale que ressentiront certainement les vacanciers durant la fête pascale, mais feront rapidement place à des journées globalement ensoleillées.