Afrique: Les pays africains invités à faire de la diplomatie culinaire un facteur de développement

Dakar — L'ambassadrice du Ghana au Sénégal, Emma Henewah Mensah, a invité les pays africains, vendredi 18 avril, à Dakar, à intégrer la diplomatie culinaire dans leur stratégie de développement économique.

"En intégrant le tourisme gastronomique dans nos stratégies de développement, nous pourrons non seulement promouvoir nos produits locaux mais aussi encourager des pratiques agricoles durables", a-t-elle dit à l'ouverture de la septième édition du CMD Food Tour 2025.

"Explorez les traditions culinaires mondiales ; l'entrepreneuriat et l'innovation agricole" est le thème de cet évènement auquel sont représentés le Bénin, le Ghana, la Namibie, le Nigeria et le Sénégal.

Emma Henewah Mensah est d'avis que l'innovation est quelque chose de "crucial" pour transformer les produits africains, selon les normes internationales.

Il est possible, à l'aide de la diplomatie culinaire, ou tourisme gastronomique, d'inciter "les agriculteurs africains à cultiver des produits de qualité adaptés à la demande croissante du marché international", en créant en même temps des opportunités pour les jeunes, les femmes et les communautés rurales, a-t-elle dit.

L'ambassadeur du Cameroun, Jean Koe Ntonga, juge nécessaire de veiller à "la préservation des recettes traditionnelles et techniques en voie de disparition".

Selon Mme Mensah, la diversité culinaire des pays représentés au CMD Food Tour 2025 est le "symbole" de l'identité africaine.

"Chaque plat raconte une histoire et célèbre notre patrimoine", estime Emma Henewah Mensah, ajoutant que la diplomatie culturelle, à travers les festivals et les partenariats, "nous renforçons les liens et partageons notre culture".

Elle dit être convaincue que le tourisme gastronomique et la diplomatie culturelle sont des vecteurs essentiels de développement économique et durable.

"En combinant la gastronomie, la diplomatie et l'innovation, nous renforçons notre compétitivité en offrant de nouvelles opportunités à nos agriculteurs et à nos entrepreneurs, en projetant une image dynamique (...) de nos pays", a expliqué Emma Henewah Mensah.

Elle a invité les pays africains à devenir "des leaders dans l'agroalimentaire mondiale".

Embouchant la même trompette, l'ambassadeur du Cameroun, Jean Koe Ntonga, juge nécessaire de veiller à "la préservation des recettes traditionnelles et techniques qui sont en voie de disparition du fait de la mondialisation".

Le secrétaire général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique, El Hadj Malick MabyeM. Ntonga, doyen du corps diplomatique accrédité à Dakar, estime que l'idéal, concernant l'entrepreneuriat et l'innovation agricole, est de mettre en place de grandes unités de transformation de produits africains.

Il suggère de recourir à la coopération entre les États pour renforcer le commerce intra-africain et contribuer à l'unité africaine.

"La zone de libre-échange continentale africaine est, à cet égard, un puissant vecteur de renforcement de cette coopération mutuellement bénéfique", a poursuivi l'ambassadeur du Cameroun au Sénégal.

Le secrétaire général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique, El Hadji Malick Mbaye, s'est réjoui la délocalisation au Sénégal du CMD Food Tour, un évènement gastronomique nigérian qui allie "saveurs, culture et traditions".

M. Mbaye estime que "la gastronomie est un vecteur de développement touristique", dans la mesure où elle met en lumière les valeurs et le patrimoine culturel du continent africain.

Pour préserver le legs des anciens, l'ASPT "travaille à codifier le 'thiébou dieun"' (le riz au poisson), a-t-il signalé en considérant cette rencontre gastronomique comme "une plateforme" destinée à "construire l'avenir gastronomique de l'Afrique".

La représentante de l'ambassadeur du Nigeria est d'avis que la diplomatie culinaire peut promouvoir les valeurs culturelles de l'Afrique.

La reine Ashley Afolasade Adeyeye-Ogunwusi, une fervente militante du patrimoine africain, a rehaussé de sa présence l'évènement.

Ousmane Sy Ndiaye, le directeur exécutif de l'UNACOIS Jappo, Omar Samb, le conseiller technique du ministre de la Famille et des Solidarités, l'ambassadeur de la Namibie, Stanley Tsandib ont également pris part à la cérémonie.

Cet évènement gastronomique qui célèbre l'art culinaire sous toutes ses formes va, durant deux jours, réunir des "amoureux de la cuisine" en alliant tradition et modernité, selon Cécile Mambo, cofondatrice de CMD Tourism and Trade Sarl.

Le Food Tour sera clôturé, samedi 19avril, par une soirée de gala qui va célébrer et récompenser les femmes entrepreneures dans le secteur de l'agroalimentaire.

Quatre prix sont mis en jeu pour consacrer des initiatives dans les catégories "Innovation et durabilité", "Croissance et impact des entreprises", "Communauté et leadership" et "Excellence du produit".