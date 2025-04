Sénégal: Thiès - Birame Souleye Diop participe à des concertations avec des parties prenantes du projet Sangomar

Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop a pris part, vendredi, à une réunion inscrite dans les concertations entamées la veille pour la mobilisation et l'engagement des parties prenantes du projet Sangomar dans la région de Thiès, a constaté l'APS.

"Les rencontres d'hier et d'aujourd'hui entrent dans le cadre des concertations que mon département, en rapport avec les autres administrations concernées, mène depuis un certain temps, pour une gestion efficiente et durable de nos ressources pétrolières et gazières, afin qu'elles (profitent) à l'ensemble de la nation", a renseigné le ministre Birame Souleye Diop.

Pour lui, cette démarche est un "gage de transparence et de redevabilité, (qui sont) les "boussoles guidant l'action du gouvernement du Sénégal". Il a poursuivi : "Sangomar, GTA et prochainement Yaakar Teranga doivent être (une) source d'espoir pour tout le peuple sénégalais, au regard des bienfaits que nous pourrons tirer de ces ressources".

Birame Souleye Diop a dit espérer que ces ressources permettront de relever les défis énergétiques auxquels le Sénégal est confronté, mais également de booster l'économie, avec le développement des autres secteurs, comme l'industrie, l'agriculture, le tourisme et la pêche.

Admettant l'existence de risques d"'externalités négatives" de l'exploitation pétrolière sur l'environnement et les autres activités exercées en mer, le ministre a souligné l'importance pour l'Etat de prendre les devants.

"Force est de reconnaître que l'industrie pétrolière et gazière en milieu offshore pourrait engendrer des externalités négatives de plusieurs ordres, notamment sur l'environnement et sur les autres activités exercées en mer, si les bonnes mesures ne sont pas prises", a-t-il dit.

Il y a deux ans déjà, le responsable du Comité local de pêche artisanale (CLPA) de Kayar Mor Mbengue alertait déjà sur les risques encourus par des pêcheurs qui s'aventurent près des installations offshores.

Le ministre Birame Souleye Diop estime qu'en raison des impacts que les activités liées à l'exploitation pétrolière et gazière pourraient avoir sur les écosystèmes insulaires, "il est important pour l'Etat de veiller à la mise en place d'une réglementation à la hauteur des défis du secteur et de veiller à son application stricte, pour la préservation de l'environnement, le renforcement de la sécurité et de la sûreté maritimes et le maintien de la cohésion sociale".

"Pour cela, nous ne ménagerons aucun effort", a-t-il dit. "Ce que nous visons à travers ce dialogue avec les acteurs de Sangomar, c'est de recueillir les préoccupations, mais aussi les suggestions de solutions émanant des différentes parties prenantes que vous constituez, afin de les intégrer dans les orientations politiques", a fait savoir Birame Souleye Diop.