Sénégal: Emploi des jeunes - Signature d'une convention entre la CSS et les Centres de formation de Dagana

Richard-Toll — La Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), a signé vendredi une convention de partenariat avec les centres de formation professionnelle et technique de Dagana, en vue de "former une main-d'oeuvre qualifiée pour soutenir le développement économique des territoires".

Les établissements concernés par le partenariat sont les centres de Formation de Dagana, celui de Richard Toll et le centre de machinisme agricole de Diama.

"C'est avec un grand plaisir que je préside aujourd'hui cette cérémonie de signature de conventions d'une portée symbolique et stratégique pour notre système de formation professionnelle", a déclaré Amadou Moustapha Ndieck Sarré, Ministre de la Formation professionnelle et technique lors de la cérémonie de signature, en présence de Laure Huberty, ambassadrice du Luxembourg au Sénégal.

Ce projet, poursuit-il, a été rendu possible grâce à l'appui constant de la coopération luxembourgeoise, à travers le programme SEN032 qui consiste à accompagner d'une manière décisive l'opérationnalisation de la vision partagée d'une Formation professionnelle et technique inclusive, territoriale et centrée sur les besoins réels du marché.

Selon le ministre, ce partenariat reflète la volonté d'impliquer davantage le secteur privé dans la gouvernance, la définition des offres de formation et l'insertion professionnelle des jeunes.

"Pour cela, des entreprises comme la CSS sont les mieux placées pour identifier les compétences nécessaires et les métiers d'avenir. Cela permettra d'adapter des curricula aux besoins réels du marché du travail, en particulier dans les filières agricoles, industrielles et logistiques", a-t-il soutenu.

La formation va se dérouler en mode dual avec un programme Ecole-entreprise, selon le ministre, qui ajoute que les apprenants vont passer 80% de leur temps en immersion dans les usines et champs de la CSS, alliant théorie et pratique.

"Ce partenariat est une parfaite illustration des actions quotidiennes pour la promotion, l'encadrement, l'accompagnement des dynamiques partenariales" Ecoles Enterprise" sur l 'étendue du territoire national", a soutenu le directeur général de la CSS, Guillaume Ranson.

Il s'est dit satisfait de la volonté de l'état du Sénégal, de développer progressivement les filières professionnelles vers des formations de qualité attrayante, accessible et alignée au monde du travail, ajoutant que ce programme permettra d'assurer la relève des équipes de la société, d'une part et d'accompagner le processus d'extension et de modernisation des installations, d'autres parts.