Madagascar: Futsal féminin/CAN 2024 - Les Barea visent le sommet

Madagascar participera à la toute première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal féminin. Les Barea Ladies débuteront contre les Sénégalaises, mercredi au Maroc.

Briguer le faîte. Parmi les neuf nations qualifiées, Madagascar prendra part à la première édition inaugurale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) féminine de futsal La compétition se déroulera du 22 au 30 avril, au complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat. Cette joute continentale servira également de tournoi qualificatif à la Coupe du Monde féminine de futsal, qui se déroulera aux Philippines, du 21 novembre au 7 décembre.

La Fédération a dévoilé, jeudi soir, la liste des dix-huit joueuses sélectionnées. La délégation devait s'envoler, hier dans la nuit, pour le Maroc. Évoluant dans le groupe C, les Barea affronteront les Lionnes de Téranga du Sénégal, le 22 avril, puis joueront contre les Tanzaniennes, le 24 avril. Les matchs sont prévus à 19 heures, heure malgache.

Dans les autres groupes, on retrouve le Maroc, pays hôtes, la Namibie et le Cameroun dans la poule A, tandis que l'Angola, l'Égypte et la Guinée composent la poule B. Depuis le 2 avril, l'équipe nationale a été en regroupement au gymnase d'Ankorondrano, avec une dernière séance d'entraînement menée tôt hier matin.

Une montée en puissance progressive

« Comme toutes les équipes engagées, notre objectif est d'atteindre la finale », affirme Steve Princy Manitriniaina, le sélectionneur. « Mais auparavant, nous devons franchir chaque étape: sortir des phases de groupe, accéder aux demi-finales, puis à la finale afin de remporter le titre. »

Les deux finalistes de cette CAN représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde. C'est une motivation supplémentaire pour les joueuses et le staff. « Nous ambitionnons d'atteindre la finale pour l'honneur et la fierté pour le pays. Nous comptons aller jusqu'au bout », insiste le sélectionneur.

Le staff technique se montre d'ailleurs très satisfait des progrès réalisés par les joueuses au cours des seize jours de préparation intensive. Les efforts ont porté sur la consolidation de la cohésion de l'équipe, la condition physique et l'affinage de la tactique de jeu. « Les filles ont énormément progressé techniquement et tactiquement. Elles se sont bien adaptées aux exigences du futsal et sont prêtes mentalement », rassure le coach.

Arrivées au Maroc, les Barea se focaliseront sur le travail de finition pendant les trois jours précédant leur premier match. À l'issue des phases de groupes, les premières de chaque poule ainsi que la meilleure deuxième accéderont aux demi-finales prévues pour le 28 avril.