Madagascar: Visite d'État et sommet COI - Tolérance zéro face aux fauteurs de trouble

Le président de la République bétonne la posture de l'Emmo-nat. Il renchérit l'intransigeance contre toute intention de perturber les deux événements majeurs de la semaine prochaine.

Les masques tombent. Ce sont les mots de Andry Rajoelina, président de la République, pointant du doigt «les intentions affirmées d'une minorité de personnes qui se disent d'opposition». Des mots pour condamner les appels émis par certaines personnes «à troubler» le bon déroulement de la visite d'État d'Emmanuel Macron, président français, et celui du Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien (COI), la semaine prochaine.

À entendre le locataire d'Iavoloha, cette «minorité de personnes» a pour objectif de «créer des troubles dans le pays». En réponse aux velléités de trouble, le président Rajoelina bétonne la posture affirmée par l'État-major mixte opérationnel au niveau national (Emmo-nat). «Les forces de l'ordre se sont déjà exprimées. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Nous refusons qu'une minorité de personnes ternisse l'image du pays», a-t-il affirmé en réponse à la presse, en marge du lancement des travaux de rénovation d'une des stations de pompage d'eau, à Mandroseza, hier.

Depuis quelques jours, des appels à manifester le mécontentement face à la situation nationale, et aussi face à la visite du président français notamment, circulent sur les réseaux sociaux. À lire certaines publications, plus radicales, attribuées à des personnes s'affirmant d'opposition, au-delà de simples manifestations pacifiques, elles résonnent comme des appels aux troubles. En réponse, jeudi, le général Andriatahina Jean Herbert Rakotomalala, commandant de la gendarmerie nationale et leader de l'Emmo-nat, a affirmé l'intransigeance des forces de l'ordre contre toute tentative de trouble.

Changement de comportement

«L'objectif est que ces événements se déroulent en toute quiétude et sans entrave. (...) Des mesures strictes et sévères seront prises contre toute intention de perturber ces événements», a prévenu le général Rakotomalala, après avoir conduit une réunion de l'EMMO-NAT au camp Ratsimandrava, jeudi. Par ailleurs, en marge de l'événement d'hier, à Mandroseza, le président de la République a profité de la question des journalistes pour déclarer que ces deux événements du 23 et 24 avril sont l'occasion de mettre sous les projecteurs internationaux «l'hospitalité légendaire malgache».

Remerciant ceux qui prêtent main-forte aux préparatifs, le locataire d'Iavoloha soutient, par ailleurs, que les efforts déployés ces dernières semaines, notamment en termes d'assainissement et d'embellissement des lieux publics, seront maintenus au-delà des préparatifs des événements de la semaine prochaine. Andry Rajoelina affirme ainsi le souhait que l'entraide entamée durant les préparatifs de la visite d'État et du Sommet de la COI devienne une culture dans la conduite des affaires étatiques, pour faire face à des défis communs.

S'adressant à la population, le chef de l'État recommande un changement de comportement et l'appropriation de la culture du respect du bien commun et de la propreté. «L'assainissement, le respect de la propreté et de l'ordre ne doivent pas être des mesures ponctuelles en vue d'événements comme la visite d'État. Ça doit être une culture qui s'applique au quotidien. Si chacun, à notre niveau, nous respectons la propreté et le respect de l'ordre, la ville, notre pays le sera», a-t-il lancé.