Madagascar: Musique/Kalon'ny fahiny - Le chanteur Doda nous quitte

Sa voix douce et nostalgique faisait vibrer les scènes et les coeurs. Elia Abrahama Ranaivoelison dit Doda, pilier du Kalon'ny fahiny et chanteur emblématique de Ny Voamaintilany, s'en est allé jeudi soir à 64 ans.

Il était encore sur scène samedi dernier à Antsahavola, chantant avec passion les airs intemporels du Kalon'ny fahiny. Quelques jours plus tard, Elia Abrahama Ranaivoelison dit Doda, figure emblématique de Ny Voamaintilany, fils de Noelison Lalao, est décédé, jeudi soir, à l'âge de 64 ans.

« Ce lundi, il m'a contacté, essoufflé, pour me demander un contact de cardiologue. Et hier, il est décédé », confie son ami Solofonomena. Doda, mélomane passionné et chanteur à la voix apaisante, a voué sa vie à la musique. Digne héritier de Noelson Lalao, il s'est imposé comme un pilier du Kalon'ny fahiny et du Ba Gasy.

Membre actif du groupe Mr Razafy avant de créer son propre groupe, il a brillé au sein du collectif Redona et, surtout, au sein de Ny Voamaintilany. Ses titres « Eto ry Lala », « Tositosy hantahanta », « Raivo » ou encore « Eto » résonnent encore lors des cérémonies romantiques ou traditionnelles, tant ils incarnent l'élégance et l'authenticité du patrimoine musical malgache.

Témoignages

« J'ai rencontré Doda pour la première fois en 1979. Il était encore très jeune à l'époque et enseignait déjà le chant à la FJKM Ampahamarinana. Sa voix était étonnamment mature, notamment lorsqu'il interprétait "Voady" de Naly Rakotofiringa, ce qui m'a profondément impressionné. Je l'ai alors invité à rejoindre le club culturel du Lycée Gallieni, invitation qu'il a acceptée. Doda était un véritable perfectionniste dès qu'il s'agissait de musique »

confie Benny. « Depuis le lycée, nous chantions ensemble. Il aimait la vie, il était simple, toujours prêt à chanter entre deux cours. Il a encore chanté à l'église d'Ampahamarinana ce mercredi dernier », se souvient avec émotion Saholy Andrianarivony Ravoniandro, présidente de Ny Voamaintilany.

Pour l'artiste Finengo, c'est une relation presque familiale qui s'éteint. « Doda était un ami de mon oncle. Il était sociable, toujours à faire des blagues. J'aimais parler avec lui». Avec sa disparition, c'est une voix du coeur et de la tradition qui s'éteint. Mais les mélodies qu'il a laissées, elles, continueront de bercer les souvenirs, les fêtes et les âmes sensibles à la beauté du Kalon'ny fahiny.