Sénégal: Un militaire blessé et un autre porté disparu lors d'une opération militaire en Casamance

L'un et l'autre appartenaient à un détachement de l'armée sénégalaise lancé à la poursuite de plusieurs hommes armés qui avaient pillé des boutiques du village de Djinaki, en Basse-Casamance, deux jours plus tôt. Leur unité a été prise à partie par un groupe armé non identifié pendant la traque, mercredi 16 avril.

Un militaire a été blessé et un autre est « porté disparu » depuis mercredi 16 avril à la suite d'une « opération » en Casamance au cours de laquelle un détachement de l'armée a été « pris à partie par un groupe armé », indiquent les forces armées sénégalaises dans un communiqué publié en fin de semaine.

Tout avait commencé deux jours plus tôt, dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 avril, quand des hommes armés non identifiés avaient attaqué plusieurs boutiques du village de Djinaki, à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de Bignona, en Basse-Casamance, emportant avec eux une importante somme d'argent et plusieurs téléphones portables.

L'armée avait alors lancé une opération de traque au cours de laquelle un détachement militaire a été attaqué par un groupe non identifié. « Tous les moyens nécessaires sont mis en oeuvre pour retrouver le militaire disparu », affirme son communiqué qui ajoute que « les opérations se poursuivent dans la zone en vue de sécuriser les populations et leurs biens ».

Un signe qu'il faut accélérer le processus de paix dans la région

Reste la question de savoir qui se cache derrière cette attaque alors que les ex-combattants de la faction Diakaye, l'une des branche du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) qui a déposé les armes en mai 2023, a formellement démenti être impliqué « de près ou de loin ».

Si les soupçons peuvent se porter sur au moins deux autres factions du MFDC, cette attaque est aussi et surtout le signe qu'il faut accélérer le processus de paix dans la région quelle que soit l'identité des agresseurs, a réagi la Coordination des organisations de la société civile pour la paix en Casamance. Qui estime par ailleurs qu'il faut accélérer aussi le désenclavement et le développement de la région pour que la paix ait vraiment une plus-value...