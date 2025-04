Tunisie: Ligue 1/27e journée - ST - Renouer avec la réussite

Récupérer les points dilapidés à et là, le onze stadiste sait ce qu'il lui reste à faire.

Privé de victoire dans son fief du Hedi Ennaïfer face à un CSS accrocheur, à l'image de son gardien Aymen Dahmen, le Stade n'a pu grappiller, davantage de points et coller ainsi aux basques de l'ES Zarzis, 5e de rang. Aujourd'hui, l'équipe de Chokri Khatoui tentera de combler une partie de son retard à l'épreuve de l'OB du côté de Bir Bouragba.

Défaits à six reprises en six matchs disputés, les Cigognes auront, quant à eux, à coeur de renouer avec la victoire, même s'ils évolueront sans pression aucune, sachant que les Béjaois sont quelque peu à l'abri au classement. Pour l'équipe de Khatoui, l'heure est forcément au rebond à ce stade de la compétition. Et même si le Stade ne se fait plus d'illusions quant à une place d'accessit à prendre, il ne lui reste plus qu'à faire honneur à son statut et à garder la flamme.

Pour peu que l'efficacité soit au rendez-vous...

Quel onze aurait les préférences de Khatoui face à l'OB ? Pas de changements notables prévus quoique le coach puisse innover au milieu et en attaque. Ainsi, devant Sami Hlel, l'on retrouverait la paire Sahraoui-Arous dans l'axe, Laïfi sur le flanc gauche et Khalfa sur le côté opposé. Devant, le trident de continentaux stadistes devrait débuter la rencontre avec Mugisha Bonheur et Yussuf Touré au ratissage-quadrillage, alors qu'Amath Ndao serait chargé du relais offensif et des amorces d'attaque vers les trois attaquants bardolais.

Ce faisant, Khatoui peut aussi garder Ndao sur le banc et opter pour Ghazi Ayadi, moins tranchant que le Sénégalais mais plus avisé à l'entrée de la surface de réparation adverse. Sur le front à présent, Khatoui devrait ainsi aligner Khalil Ayari sur le couloir gauche, Yousef Saâfi sur l'aile droite et Nacef Atoui en pointe.

Le staff a aussi d'autres cordes à son arc au niveau des trois lignes de jeu tels que l'arrière droit Wael Ouerghemmi, le latéral gauche Ibrahima Djité, les porteurs d'eau Rayan Smaâli, ainsi que Sajed Ferchichi. Constantes au niveau de l'ossature et diversité de choix sur le banc, le Stade peut forcer la décision pour peu que l'efficacité soit au rendez-vous.