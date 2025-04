Tunisie: Ligue 1 - 27e journée - ESS - Faux pas interdit !

Un match face à une JSO qui lutte pour le maintien n'est jamais gagné d'avance.

En apparence, un match abordable pour l'Etoile au regard des positions très éloignées au classement, à quelques journées de la fin. Mais, en réalité, un match-piège puisque les favoris du championnat l'EST et le CA se sont cassé les dents cette saison contre la Jeunesse Sportive d'El Omrane, à l'exception de l'US Monastir qui l'a battue.

Les joueurs de l'Etoile vont devoir aller au charbon et surprendre leur adversaire rapidement, lui qui se bat pour assurer définitivement le maintien. Pour l'heure, il n'y a pas le feu à la maison, l'équipe ayant enchaîné 3 succès d'affilée, toutes compétitions confondues, et reste sur une bonne dynamique, à l'instar des équipes du podium.

Le mot d'ordre est à l'application pour l'Etoile afin de prendre tous les points possibles et en jeu, face aux équipes de bas de tableau à l'instar de la JSO. Les pépins physiques commencent à se faire sentir au cours d'une saison longue et harassante, où les joueurs doivent enchaîner des matchs sur deux tableaux.

Les signes d'alerte sont déjà donnés et bien visibles. Le pilier de la défense Salah Ghedamsi en fait les frais actuellement, Ghofrane Naouali, en méforme, n'est plus aligné d'entrée. Ce n'est pas tout. Les autres compartiments de jeu ne sont pas exempts et on espère, du côté du staff technique, garder le maximum de joueurs disponibles avant les échéances cruciales de fin de saison.

Gbo de retour

Le milieu défensif Cédric Gbo a purgé sa suspension, après le carton rouge récolté à Gabès et sera à la disposition du coach Mkacher. Un nouveau renfort pour le milieu de terrain qui vient au bon moment. Ce compartiment du jeu aura un grand rôle à jouer, pour assurer la transmission de balles vers l'attaque.

On a vu les joueurs clés du dispositif de Mkacher s'entraîner assidûment au stade M'hamed Maarouf. En défense, Dagdoug et Ben Ali sont opérationnels et ont répondu présent aux entraînements. Au milieu, il y a l'embarras du choix, avec le retour acté de Ben Amor.

Aux côtés de l'Ivoirien Gbo très mobile et accrocheur, et pour pallier l'absence de Mokhlas Chouchane, suspendu, on pourra compter sur le jeune Rayan Anan et Fadi Ben Choug. Il y a là matière à rassurer les supporters avec la disponibilité de Wassim Chihi ou encore Jebali.

Pour sa part, Anan a gagné une place de titulaire ces derniers matchs. Sans oublier le milieu offensif Oussama Abid qui va devoir faire la différence grâce à sa touche technique. En attaque, Firas Chaouat et Raki Aouani sont devenus quasiment indispensables et indissociables. Sur le côté gauche, l'expérimenté Chamakhi et Souissi sont en ballotage pour une place d'entrée, même si Chamakhi a un avantage.