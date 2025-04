Tunisie: Ligue 1 - 27e journée - UST - Sur la corde raide

Les Tataouinis jouent gros à Zarzis avec l'obligation de récolter trois points pour maintenir un mince espoir de changer leur destin.

Sur les quatre matches restants, l'UST va devoir jouer trois fois en déplacement. C'est dire combien elle est dure cette fin de saison pour l'entraîneur Sami Gafsi et les siens.

Deux matches importants vont dévoiler aux Lions du Sahara ce qui les attend. Aujourd'hui, samedi, ils auront à livrer une dure bataille à Zarzis et le 26 avril, ils feront le voyage pour Soliman. « Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité, avoue l'entraîneur Sami Gafsi. Notre salut passe par au moins un grand exploit dans ces deux déplacements.

L'idéal pour nous est bien entendu les 6 points contre l'ESZ et l'ASS avant de revenir au Stade Néjib-Khattab et de recevoir le Stade Tunisien. Quatre points (une victoire et un match nul) seront pour nous un bien aussi car ils nous garderont en course jusqu'à la fin. Par contre, deux points dans ces deux rencontres ne nous seraient d'aucun secours et pourraient nous faire mettre un pied en Ligue 2 si les 4 autres équipes concernées par le maintien réalisent de bons résultats qui feront creuser l'écart avec nous. Autant dire que notre mission est des plus délicates et que nos chances sont devenues assez minimes après notre défaite de la 26e journée contre l'USM.

Un match-clé

Des deux matches que vont livrer les « Bleu et Rouge » en l'espace d'une semaine qui sera décisive, celui de cet après- midi contre les «Sang et Or» de Zarzis semble être le moins à haut risque face à une équipe qui ne sera pas devant l'obligation de gagner, même si elle a toujours un oeil sur la quatrième place en dépit des 4 points de retard sur l'ESS.

«Nous aurons affaire à une équipe de Zarzis qui va opter pour un jeu ouvert, ce qui va nous permettre de choisir à notre tour un jeu d'attaque et d'essayer de bien profiter des espaces qui seront laissés dans la moitié de terrain de notre adversaire, révèle le coach des Tataouinis. Pour gagner, il nous faudra bien nous projeter vers l'avant et chercher des failles pour marquer.

Nous avons plus que jamais besoin de cette audace qui mène aux grandes victoires». Les Lions du Sahara seront-ils capables de faire à Zarzis ce qu'ils ne sont pas parvenus à réaliser à Tataouine devant les Monastiriens dimanche dernier ? Tout pronostic est impossible avant cette dure empoignade qu'ils devront mener avec beaucoup de volonté et d'envie de gagner pour ne pas voir leurs derniers espoirs d'échapper au purgatoire s'évaporer à trois journées de la fin.