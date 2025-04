Sénégal: Thiès - Le message pascal centré sur la résurrection du Christ rappelé aux fidèles

Le diacre et aumônier des hôpitaux et cliniques de Thiès (ouest), Jean-Paul Tine, a insisté, à l'occasion de la messe du vendredi saint, sur le sens du message pascal centré autour de la foi du baptisé en un "Jésus Christ mort et ressuscité".

Le vendredi saint est le seul jour de l'année où l'Église ne célèbre pas les sacrements, à l'exception de la pénitence et de l'onction des malades, a expliqué l'homme d'église.

Les funérailles sont célébrées sans chant, ni orgue, ni cloche le vendredi saint. "C'est une journée de jeûne, de silence et de contemplation du mystère de la passion du Christ", poursuit-il.

Selon lui, face à une humanité "confrontée au mystère du mal et de la souffrance", "Dieu révèle un amour sans mesure à travers la croix". Il relève dans cet esprit, le mot Pâques renvoie à "un passage de la mort à la vie".

"Et comme disciples du Christ, nous sommes tous appelés à passer de la mort à la vie, nous suivons les pas du Christ, mort et ressuscité", a lancé aux fidèles chrétiens, l'aumônier des hôpitaux et cliniques de Thiès.

"C'est pourquoi, poursuit-il, dans l'espérance de cette résurrection, je lance un appel à chacun d'entre vous, en vous demandant de fixer votre regard sur la victoire du Christ qui est mort et ressuscité et de fonder son espérance en cette résurrection".

Emboitant le pas au diacre, Daniel Badji, un fidèle de la cathédrale Sainte-Anne de Thiès, a confié à l'APS : "Nous devons toujours fixer nos regards sur le Christ car c'est lui qui va nous sauver, nous permettre de nous transformer".

"Depuis le début du carême jusqu'au vendredi saint, nous avons essayé de suivre ses pas, ses recommandations et surtout de nous renouveler dans la prière, la solidarité et dans l'amour du prochain", a-t-il ajouté.