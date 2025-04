Ile Maurice: Le ministre Ramtohul souligne l'importance d'être préparé à l'ère numérique

Le National Cyber Drill 2025 a été officiellement lancé ce jeudi 17 avril, à Port Louis, en présence d'Avinash Ramtohul, ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation (TIC). Le ministère des TIC et la Computer Emergency Response Team of Mauritius (CERT-MU) ont collaboré à l'organisation de cet exercice cybernétique de deux jours qui vise à aider les institutions à créer et à mettre en pratique des protocoles opérationnels efficaces pour gérer et réagir à une série d'incidents cybernétiques.

Les exercices consistent à reproduire des cyberattaques, des violations à la sécurité de l'information et diverses perturbations afin d'évaluer la capacité d'une organisation à identifier les cybermenaces, à y réagir et à les endiguer. Le ministre Ramtohul a aussi lancé une plateforme nationale de partage d'informations sur les cybermenaces appelée Threat Mitigation Knowledge Hub.

Les quatre piliers de la cyber-résilience sont les personnes, les politiques, les procédures et la technologie, selon lui, l'importance d'être préparé à l'ère numérique. Il a rappelé les efforts en cours pour codifier le Critical Information Infrastructure Framework afin de protéger les systèmes numériques critiques du pays et améliorer le Mauritius Cybercrime Online Reporting System (MAU CORS) pour mieux détecter et gérer les cybermenaces.

En outre, il a souligné l'importance de la sensibilisation du public et la nécessité pour la société de s'adapter aux nouvelles technologies. «L'intelligence artificielle transforme les organisations, mais elle pose aussi de nouveaux défis. Nous devons établir un cadre réglementaire solide pour régir son utilisation tout en garantissant la protection des données personnelles et des actifs numériques nationaux», a-t-il déclaré.

Le Threat Mitigation Knowledge Hub

Cette plateforme innovante servira d'environnement sécurisé pour la collaboration entre les parties prenantes, y compris les agences gouvernementales, les organisations du secteur privé et les équipes de sécurité. Maurice renforce ainsi sa capacité collective à échanger des informations sur les menaces, à coordonner les réponses et à faire face aux cybermenaces de manière proactive.

Le Knowledge Hub facilitera la diffusion rapide d'informations sur les cybermenaces, d'alertes concernant les vulnérabilités et de plans d'action coordonnés visant à atténuer et à prévenir les attaques. Il joue un rôle essentiel dans la stratégie nationale de cybersécurité en offrant une approche cohérente de la lutte contre les menaces numériques dans un paysage en constante évolution.