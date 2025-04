Ile Maurice: Une retraitée escroquée de près de Rs 300 000

Une femme de 72 ans, résidant dans le sud-ouest de l'île, a été victime d'une escroquerie en ligne. En quelques semaines, elle s'est fait soutirer la somme de Rs 287 700 par un individu se faisant passer pour un médecin britannique sur Facebook. L'affaire a été signalée à la police de La Gaulette cette semaine.

Tout aurait commencé il y a environ un mois, lorsque la retraitée a accepté la demande d'ami d'un certain «Mark Freddy», qui s'est présenté comme un médecin résidant au Royaume-Uni. Très vite, les échanges se sont intensifiés via la messagerie WhatsApp. Se montrant attentionné et rassurant, l'homme a réussi à gagner la confiance de la septuagénaire.

Dans un second temps, il lui a fait croire qu'il souhaitait lui envoyer un colis contenant divers cadeaux. Peu après, un autre individu, se présentant comme «Joseph Durand», l'a contactée pour l'informer que le colis était arrivé à Maurice. Il lui a alors demandé de s'acquitter de frais de livraison à hauteur de 500 dollars américains, soit environ Rs 22 700, à transférer sur un compte bancaire local.

Convaincue de la sincérité de son interlocuteur, la victime a effectué ce premier paiement le 24 mars. Deux jours plus tard, elle a été informée que le colis était plus volumineux que prévu et qu'un paiement additionnel était nécessaire. Elle a alors versé Rs 115 200, puis successivement d'autres montants totalisant Rs 96 800.

Mais les demandes incessantes et l'impossibilité de joindre ses interlocuteurs autrement que par messages vagues ont fini par éveiller ses soupçons. En recoupant les faits, elle a compris qu'elle avait été piégée dans une arnaque bien organisée, probablement orchestrée par plusieurs individus utilisant de faux profils et de fausses identités.

La police rappelle que ce genre d'escroquerie sentimentale ou financière est de plus en plus fréquent sur les réseaux sociaux. Les malfaiteurs exploitent souvent les émotions, la solitude ou la générosité de leurs victimes pour les manipuler et leur soutirer de l'argent.

Les autorités appellent une fois de plus à la vigilance, en particulier chez les personnes âgées. Il est fortement déconseillé d'envoyer de l'argent à des inconnus sur la base de promesses floues ou de relations virtuelles non vérifiées.

Une enquête est actuellement en cours pour tenter d'identifier les auteurs de cette escroquerie et remonter jusqu'à leur réseau.