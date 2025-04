Afrique: Seynabou Kane, capitaine ambitieuse des Lionnes de la Teranga du futsal

À seulement 19 ans, Seynabou Kane s'impose déjà comme une figure majeure du futsal féminin au Sénégal. Capitaine de l'équipe nationale féminine qui s'apprête à disputer la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de futsal, qui aura lieu au Maroc du 22 au 30 avril.

Un parcours forgé au Dakar Sacré-Coeur

Originaire de Dakar, Seynabou Kane a été formée au sein du club du Dakar Sacré-Coeur, structure réputée pour son engagement dans le développement du football. C'est dans ce cadre qu'elle a croisé la route d'Aïssata Seyck, ancienne capitaine des Lionnes de la Téranga et actuelle entraîneure adjointe de la sélection nationale de futsal.

L'influence d'Aïssata Seyck sur le parcours de Seynabou Kane est indéniable. L'ancienne capitaine a su transmettre à la jeune joueuse les valeurs de leadership, de rigueur et de combativité. "J'étais à Dakar Sacré-Coeur pendant deux ou trois ans, et Aïssata était mon premier coach. Je l'ai retrouvée ici en sélection, et cela me fait vraiment plaisir", confie Seynabou.

Une capitaine ambitieuse

Malgré son jeune âge, Seynabou Kane n'a pas hésité à endosser le rôle de capitaine de l'équipe nationale. Un statut qu'elle assume avec une détermination sans faille. "Je veux qu'on gagne la CAN", lance-t-elle avec assurance. Pour elle, la compétition représente bien plus qu'un simple tournoi : elle symbolise une opportunité de faire briller le futsal féminin sénégalais et de démontrer le talent des Lionnes sur la scène continentale.

Pour Seynabou, la jeunesse et la maîtrise technique sont les principaux atouts du Sénégal : "Nous avons de nombreuses jeunes joueuses talentueuses et nous misons sur notre technicité." Un avantage qui pourrait faire la différence dans une compétition où la vivacité et la précision sont essentielles.

Un état d'esprit serein avant la CAN

Alors que la CAN Féminie de Futsal approche, Seynabou Kane et ses coéquipières abordent la compétition avec une grande sérénité. "Nous sommes à l'aise. Nous jouons, nous prenons du plaisir, et il y a du talent dans cette équipe." Un discours qui témoigne d'une confiance collective et d'une cohésion précieuse pour affronter les défis à venir.

En tant que jeune capitaine, Seynabou Kane veut aussi être un modèle pour les jeunes filles qui souhaitent s'investir dans le futsal. "Il y a une vraie opportunité pour nous. Peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons jouer en Europe. C'est aussi mon rêve."

L'objectif d'une Coupe du Monde

La compétition continentale est aussi une porte d'entrée vers le Mondial de futsal féminin. "Jouer une Coupe du Monde représente beaucoup de choses pour moi. Cela signifie porter haut les couleurs du Sénégal et montrer à quel point nous avons progressé." Une qualification pour le Mondial serait une véritable consécration pour cette génération montante du futsal sénégalais.

Si les Lionnes parviennent à remporter la CAN, Seynabou Kane a déjà une idée de la manière dont elle célébrera : "Je vais courir de chez moi jusqu'au palais." Une image forte qui illustre son attachement au drapeau sénégalais et l'importance de cet événement pour elle et son équipe.

Une chose est sûre : avec une leader comme Seynabou Kane, le Sénégal a de quoi croire en ses chances.