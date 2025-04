Sénégal: Lutte contre le paludisme - Le Pnlp, Canal+ Sénégal, et Speak Up Africa mutualisent leurs actions

En prélude à la Journée mondiale de lutte contre le paludisme qui sera célébrée le 25 avril prochain, Speak Up Africa, Canal+ Sénégal et le Programme National de Lutte contre le Paludisme (Pnlp) ont uni leurs forces pour intensifier la riposte contre l'une des maladies les plus meurtrières du continent. A travers un protocole d'accord signé le jeudi dernier, 17 avril, les trois acteurs marquent un tournant stratégique dans la lutte contre le paludisme au Sénégal.

En ligne avec les priorités du Plan Stratégique National de lutte contre le paludisme, la collaboration entre Speak Up Africa, Canal+ Sénégal et le Programme National de Lutte contre le Paludisme (Pnlp) vise à renforcer la sensibilisation, accélérer les efforts de prévention, et mobiliser des ressources durables pour éliminer la maladie. Ainsi, en prélude à la Journée mondiale du paludisme qui sera célébrée le 25 avril prochain, ces entités ont décidé de fédérer leurs efforts pour plus de résultats dans cette lutte contre ce fléau qui continue de coûter des vies chaque jour.

Selon le professeur Aliou Thiongane, Coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme du Sénégal (Pnlp): « dans un contexte de recul des financements internationaux, l'engagement du secteur privé n'est plus une option : c'est une nécessité.

Ce partenariat s'inscrit dans une dynamique ambitieuse visant à combler les écarts, innover dans les approches de communication, et soutenir les autorités sanitaires dans l'atteinte de l'objectif « Zéro Palu». Aujourd'hui, malgré des progrès notables, le paludisme demeure la principale cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes.

En 2023, selon le Rapport mondial sur le paludisme de l'Organisation mondiale de la santé (Oms), près de 263 millions de nouveaux cas ont été recensés dans le monde, entraînant 597 000 décès, majoritairement en Afrique subsaharienne. Au Sénégal, les pics de transmission saisonnière continuent de frapper les communautés les plus vulnérables.

L'Ong Speak Up Africa qui s'active dans la lutte contre le paludisme s'illustre encore cette année en appuyant le Pnlp dans la lutte et la recherche de financement. Et c'est dans ce cadre que depuis 2021, Speak Up Africa et Canal+ tissent un partenariat pour soutenir les efforts d'élimination du paludisme en Afrique francophone. Durant cette période, Canal+ a contribué à hauteur de 1,5 million de dollars selon les acteurs à la lutte contre le paludisme, à travers un appui médiatique et des dons directs.

L'entreprise met à profit sa large présence médiatique ainsi que ses initiatives de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) pour renforcer la sensibilisation au paludisme, soutenir les efforts de prévention et consolider les systèmes de santé en collaboration avec les programmes nationaux de santé.

« En s'engageant aux côtés du PNLP et de Speak Up Africa, Canal+ montre que les entreprises peuvent être des acteurs clés du changement. Ce partenariat incarne une nouvelle façon de faire de la santé publique : inclusive, innovante et portée par des alliances puissantes au service de l'impact » a ajouté Mme Fara Ndiaye, Directrice Exécutive Adjointe, Speak Up Africa.

Du coté de Canal+ Sénégal, la société s'est engagée dans ce partenariat, conformément aux orientations du Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp), à mobiliser ses équipes, ses abonnés et ses partenaires autour d'initiatives de sensibilisation et de prévention contre le paludisme ; acquérir du matériel et/ou des équipements contribuant à atteindre les objectifs du PNLP, mis gratuitement à disposition des communautés ; soutenir l'initiative « Zéro Palu ! Je m'engage » à travers une communication de masse et la promotion de la mobilisation des ressources endogènes entre autres.

« Les médias jouent un rôle crucial dans la sensibilisation et la prévention du paludisme. Grâce à une communication de masse, nous pouvons toucher un large public, informer, éduquer et inciter à des comportements préventifs qui sauveront des vies.

Face à un fléau comme le paludisme, le secteur privé a un rôle essentiel à jouer. Nous invitons toutes les entreprises à s'engager activement, aux côtés des acteurs publics et de la société civile, pour éradiquer cette maladie. Ensemble nous pouvons sauver des vies » Mme Fatou Sow Ba, Directrice Générale de Canal+ Sénégal.