Bénin: Le chef du quartier Matembo appelle la jeunesse à collaborer avec la MONUSCO

communiqué de presse

Dans un contexte sécuritaire fragile mais porteur d'espoir pour la jeunesse congolaise, la MONUSCO poursuit son engagement auprès des communautés locales. À Beni, chef-lieu provisoire du Nord-Kivu, la Mission des Nations Unies a lancé, le 14 avril 2025, un projet d'aménagement du stade des jeunes du quartier Matembo situé dans la commune de Mulekera. Un geste hautement symbolique qui illustre la volonté de la MONUSCO de renforcer les liens avec les populations locales, en particulier les jeunes, souvent marginalisés et exposés aux manipulations.

À l'occasion du lancement de ces travaux, le chef du quartier Matembo, Jacques Manoku, a livré un message fort à l'endroit de la jeunesse de sa juridiction. Appelant à une collaboration franche et constructive avec la MONUSCO, il a mis en lumière l'importance d'unir les efforts pour rétablir la paix et favoriser le développement local : « Le quartier Matembo héberge environ 14 000 habitants, dont des milliers de jeunes qui n'ont pas d'espace où se retrouver pour leurs activités. L'aménagement de ce stade par la MONUSCO était un besoin exprimé par ces jeunes, souvent désoeuvrés, et qui déambulent à longueur de journées », a-t-il déclaré.

Un projet aux multiples dimensions

L'initiative de la MONUSCO, portée par les casques bleus indonésiens, prévoit l'aménagement complet du stade sur une superficie répondant aux standards internationaux, soit 90 mètres de largeur sur 120 mètres de longueur. Le projet, qui devrait s'étendre sur trois semaines, inclura l'abattage d'arbres pour dégager l'espace, la création d'une route d'accès en terre battue, ainsi que le nivellement et le compactage du sol.

Cependant, au-delà de l'infrastructure physique, c'est un espace de vie et de cohésion sociale qui voit le jour. « Ce stade va nous aider à occuper ces jeunes, et pourra même accueillir ceux de Beni, de Mavivi, d'Oicha et d'ailleurs. Il y a une dimension sociale dans ce projet, en termes de cohésion sociale qu'il va générer. Ce stade va aussi être utilisé pour des activités de sensibilisation communautaire et des activités culturelles, vu que nous n'avons pas un espace pour ce genre d'activités », a souligné Jacques Manoku.

Le chef du quartier Matembo n'a pas éludé les tensions passées entre une frange de la jeunesse et la MONUSCO, alimentées, selon lui, par une désinformation persistante : « L'occasion est bonne pour interpeller la jeunesse de notre entité, souvent victime de désinformation, et qui a parfois caillassé des convois de la MONUSCO. Par ignorance de leurs nombreuses réalisations, certains jeunes développent une perception erronée de cette mission », a-t-il regretté.

Il a appelé à une prise de conscience collective et à une collaboration étroite pour la paix : « Je veux dire à la jeunesse de Beni, particulièrement du quartier Matembo, que nous sommes censés collaborer avec nos partenaires de la MONUSCO. En ce qui concerne la sécurité, il faut qu'on collabore avec eux. La MONUSCO nous a déjà doté de véhicules dans toutes les quatre communes pour renforcer la sécurité de notre ville ».

Des réalisations concrètes au service du développement

Le chef du quartier a également rappelé les nombreuses actions de développement entreprises par la MONUSCO, dont les impacts sont visibles à travers la région. « L'aéroport de Beni-Mavivi, c'est aussi l'oeuvre de la MONUSCO. Nous avons une piste asphaltée. À Matembo, nous avons aussi une route de desserte agricole, qui nous aide à acheminer les vivres vers la ville de Beni », a-t-il rappelé.

Pour Jacques Manoku, ces infrastructures participent non seulement à l'amélioration du quotidien des populations, mais elles constituent également des gages de stabilité à long terme. Il conclut sur une note d'espoir : « Aujourd'hui, ils sont en train de réhabiliter notre stade de la jeunesse de Matembo. Ce stade va servir même aux jeunes de la ville de Beni. Voilà pourquoi je demande à tous de se liguer comme un seul homme avec la MONUSCO pour que nous soyons en paix ».

Ce projet de réhabilitation du stade du quartier Matembo est un signal fort envoyé à la jeunesse de Beni : celui que le dialogue, la coopération et l'engagement communautaire peuvent contribuer à bâtir une paix durable. Alors que les défis restent nombreux dans l'est de la RDC, les initiatives de ce type montrent qu'un avenir meilleur est possible - à condition que les jeunes, les autorités locales et les partenaires internationaux oeuvrent main dans la main.