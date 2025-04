Algérie: Baddari préside une réunion de coordination pour renforcer le partenariat entre les établissements universitaires

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a présidé une réunion de coordination avec les cadres du ministère, consacrée à l'examen du renforcement du partenariat entre les établissements universitaires, indique vendredi un communiqué du ministère.

"Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a présidé, jeudi au siège du ministère, une réunion de coordination avec les cadres du ministère, consacrée à l'examen du "renforcement du partenariat entre les établissements universitaires", afin de permettre "le partage des équipements scientifiques et techniques entre eux, et la planification conjointe de formations et de stages pratiques", ainsi que "la valorisation des connaissances et des compétences scientifiques et l'encouragement de l'échange et de la coopération entre les différents acteurs dans le domaine de l'innovation, des plateformes et des technologies et les filiales économiques", selon le communiqué.