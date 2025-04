Congo-Brazzaville: Portrait - Maryse Nkoua Ngavouka, un parcours d'excellence, de résilience et de science

Première femme maître-assistante du CAMES en physique au Congo, Maryse Nkoua Ngavouka dirige aujourd'hui le Centre d'Excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Adiac TV est allée à sa rencontre.

En 2004, Maryse décroche son baccalauréat scientifique (BAC C) au Lycée Dom Helder Camara à Brazzaville, figurant parmi les meilleurs élèves de son établissement. Sa passion pour la physique naît au collège sous l'influence de son professeur, Monsieur Mpacka : « Grâce à lui, j'ai mieux compris la physique et cela m'a encouragée à aller plus loin », confie-t-elle avec un sourire.

À cette époque, Alors que la tendance est d'aller étudier à l'étranger et Maryse doit se résoudre à rester au pays, sa famille n'ayant pas les moyens de financer ce projet. La jeune bachelière entame ainsi ses études à l'Université Marien Ngouabi sans motivation et échoue en première année.

Le redoublement en première année, déclic d'un parcours d'excellence

Cet échec est un déclic : elle accepte pleinement son parcours à Brazzaville et ne redoublera plus jamais. En 2009, elle obtient une maîtrise en physique à la Faculté des Sciences et Techniques de l'université Marien Ngouabi.

C'est son mentor, le Professeur Mpassi Mabiala, qui l'incite à postuler pour une bourse en Italie, sans lui révéler que les cours y seront dispensés en anglais, afin de ne pas la décourager. Sa candidature est retenue et elle part poursuivre ses études au Centre international de physique théorique Abdus Salam.

En 2015, elle obtient son doctorat en nanotechnologie et nanoscience

L'adaptation est difficile, entre la barrière linguistique et l'exigence académique, Maryse envisage plusieurs fois d'abandonner. Mais le soutien indéfectible de sa famille et de ses amis la pousse à persévérer : « Ma mère a toujours cru que je trouverais ma voie en physique, et cela a beaucoup joué dans ma détermination. »

En 2011, elle décroche un diplôme de troisième cycle en physique de la matière condensée. En parallèle de ses études, un moment marquant illumine sa vie : la naissance de sa première fille, un bonheur qui lui donne encore plus de force. En 2015, elle franchit un cap supplémentaire en obtenant un doctorat en physique, spécialité nanotechnologie et nanoscience, à l'université de Trieste.

2018, retour au Congo et entré à l'IRSEN comme chercheuse associée

Après son postdoctorat en Italie, Maryse décide de rentrer en République du Congo pour contribuer au développement de la recherche scientifique. En 2018, elle intègre l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles (IRSEN) en tant que chercheuse associée et y met en place le laboratoire de physique appliquée avec l'appui de ses partenaires. Elle devient la première femme maître-assistante du CAMES en physique au Congo et à l'université Marien Ngouabi.

Au-delà de la recherche, elle occupe des postes clés dans l'administration : Directrice de l'Administration et des Ressources Humaines à l'IRSEN, puis Conseillère en Recherche Scientifique et Innovation Technologique auprès du Ministre de l'Enseignement Supérieur.

2023, nomination au poste de directrice exécutive du CEO...

En septembre 2023, Maryse est nommée directrice exécutive du Centre d'Excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (CEO). Parallèlement, elle poursuit ses activités d'enseignante-chercheuse au sein du parcours physique de la Faculté des Sciences et Techniques de l'université Marien Ngouabi.

...et distinction au titre de Chevalière dans l'Ordre du Mérite congolais

Son engagement dans la recherche scientifique lui a valu plusieurs distinctions, notamment le titre de Chevalière dans l'Ordre du Mérite Congolais en 2023 et la Médaille de Bronze d'Honneur pour la Recherche Scientifique et Technologique en 2018.

Par son parcours, Maryse Nkoua Ngavouka incarne l'excellence, la persévérance et l'engagement pour la science, inspirant ainsi toute une génération de jeunes filles à croire en leurs rêves, quelles que soient les difficultés.

Une scientifique adoubée sur la scène internationale

Son expertise l'amène à collaborer avec de nombreuses institutions nationales et internationales, parmi lesquelles l'ONUDI, l'UNESCO, l'OWSD, le TWAS, l'Union européenne et Eni Congo. Elle travaille également en partenariat avec des universités de renom, telles que l'université de Leeds et Case Western Reserve University.

Titulaire d'un doctorat en nanotechnologie et nanoscience, la Brazzavilloise a publié de nombreux articles scientifiques et obtenu divers financements pour ses travaux, parmi lesquels l'OWSD Early Career Fellowship, le soutien de la Royal Society, le fonds individuel TWAS et la subvention AMES.