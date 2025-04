Madagascar: Jeux Corporatifs - « Grand Jeu Sahi » - Environ 40 entreprises attendues à Androhibe

Le Lycée Paul Minault d'Androhibe accueillera, les 10 et 11 mai 2025, la première édition du « Grand Jeu Sahi », une rencontre sportive et culturelle inter-entreprises organisée par l'Association Tily Analamanga Andrefana. Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel de l'association, réunira environ 40 entreprises pour un moment de convivialité, de compétition saine et de renforcement des liens professionnels.

« L'objectif principal du Grand Jeu Sahi est de renforcer les liens au sein et entre les diverses entités et entreprises participantes, de partager un moment de détente et conviviale tout en stimulant un esprit de compétitivité saine, tout en contribuant au développement et réalisation des programmes des jeunes au sein du Tily Analamanga Andrefana dont l'effectif actuel est estimé à 3500 jeunes, 400 responsables, 65 encadreurs », a déclaré Lanto Miarisoa Razafindrainibe, responsable du Faritany Tily Analamanga Andrefana.

Une diversité de disciplines

Les participants pourront s'affronter dans plusieurs disciplines : football à 7, pétanque triplette, basketball, ludo, échecs et belote. Chaque entreprise est invitée à s'inscrire à toutes les épreuves, avec des prix décernés aux deux premières équipes de chaque catégorie. En plus des récompenses, des surprises seront au rendez-vous, et chaque entité recevra un certificat de participation. Les entreprises intéressées ont jusqu'au 30 avril 2025 pour s'inscrire. Une réunion technique est prévue le 2 mai 2025 au QG Ankorondrano afin de finaliser l'organisation et de répondre aux questions des participants.