Togo: Pouvoir et opposition, mêmes pratiques, mêmes rengaines !

Alors que la révision des listes électorales a démarré depuis le Lundi 07 Avril 2025 pour le compte des prochaines élections locales, force est de constater que les pratiques toujours dénoncées par une certaine opposition, ont repris de plus belle et que les dénonciations et dénonciateurs aussi ont repris service.

Entre autres dénonciations et reproches faites par cinq partis de l'opposition, au pouvoir en place et partant à la CENI, c'est le nombre de jours de recensement dans la région maritime qui se révèle la plus peuplée du pays.

En effet, « pour les cinq partis d'opposition - CAR, PSR, Santé du Peuple, Le Togo Autrement et UDS-Togo -, ce n'est pas une coïncidence, mais un braquage en règle. Dans leur communiqué du 5 avril, ils "constatent avec étonnement" que cette décision, prise "sans concertation avec l'opposition", pue la magouille. Leur verdict est sans appel : ce calendrier absurde vise à "empêcher les électeurs des zones considérées comme favorables à l'opposition de s'inscrire sur les listes électorales" », écrivaient nos confrères de Icilome.

Et, ils ne sont pas du tout d'accord avec le timing donné qu'ils jugent comme étant une insulte. « "Zone 1 : Région Maritime + Préfecture de Haho du lundi 7 Avril au mercredi 9 Avril 2025" - trois jours pour des régions entières, suivis de fenêtres tout aussi étriquées pour les zones 2 et 3.

Les signataires ne passent pas par quatre chemins : ils parlent de "précipitation et d'opacité" et d'une "manoeuvre qui consiste, dans certaines zones, à donner peu de temps aux électeurs pour s'inscrire et à y déployer des machines réglées pour fonctionner très lentement". Une tactique déjà vue, disent-ils, lors du "dernier recensement électoral en 2023" et ses "graves dysfonctionnements". Le but ? Écarter le maximum d'électeurs qui ne voteraient pas pour le pouvoir en place », lit-on toujours de la même source.

Laquelle source renseigne que l'opposition ne baisse pas les bras, car, compte-t-elle cogner fort avec des demandes précises, à savoir, « "prolonger de dix (10) jours les opérations » dans la zone 1, « accompagner les opérations d'une campagne de communication » avec la CENI et les partis, et « convoquer une réunion du Cadre Permanent de Concertation (CPC) » pour arrêter ce massacre électoral.

Et enfin, une chose, cette opposition invoque l'implication du peuple. « Surtout, elle met le peuple dans la boucle : "Conscients des graves dangers que fait planer sur notre pays un processus électoral bâclé", ils appellent "toutes les Togolaises et tous les Togolais âgés de dix-huit (18) ans et plus" à défier le piège en se ruant dans les centres de recensement. Un cri de guerre face à un pouvoir qu'ils accusent de "mépris pour les acteurs politiques" », écrit l'auteur de l'article.

Déjà la tension est visible autour des préparatifs de ce scrutin. Urgent dès lors de trouver la bonne alchimie pour faire baisser cette tension.