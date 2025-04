Afrique du Nord: Algérie-Egypte - Ghrieb examine avec le ministre égyptien des Affaires étrangères les perspectives du partenariat industriel

ALGER — Les perspectives du renforcement du partenariat industriel ont été examinées, jeudi à Alger, par le ministre de l'Industrie, M. Sifi Ghrieb, et le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Expatriés égyptiens, M. Badr Abdel-Atty, en visite de travail en Algérie, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre, tenue au siège du ministère, s'inscrit dans le cadre du suivi des résultats de la visite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en Egypte en octobre dernier, selon le communiqué.

La rencontre qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie auprès de la République arabe d'Egypte et de l'ambassadeur d'Egypte en Algérie, ainsi que de cadres et d'opérateurs économiques des deux parties, a permis d'évoquer l'état et les perspectives de la coopération économique industrielle entre les deux pays, et de passer en revue les moyens de promouvoir le partenariat industriel bilatéral, au vu des relations fraternelles et historiques unissant l'Algérie et l'Egypte et des visions économiques conjointes des deux pays.

A cet égard, M. Ghrieb a affirmé que "les relations entre l'Algérie et l'Egypte reposent sur des bases solides, d'autant que le secteur de l'Industrie peut devenir un véritable levier pour le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'industrie locale et des industries manufacturières".

"La prochaine étape requiert davantage de coordination entre les acteurs économiques des deux pays", a-t-il précisé, appelant à créer une banque de données numérique commune en vue d'identifier les besoins mutuels du marché et créer un équilibre commercial efficace à même de renforcer les capacités des deux pays, et concrétiser ainsi un partenariat fructueux".

De son côté, M. Badr Abdel-Atty a exprimé sa satisfaction du niveau de coordination et de concertation entre les deux pays, soulignant que "l'Egypte attache une grande importance au renforcement de la coopération économique avec l'Algérie, le secteur de l'industrie constituant un axe stratégique de cette vision".

"Les opportunités d'investissement sont disponibles, et la partie égyptienne veille au transfert de la technologie et à l'échange des expertises au mieux des intérêts des deux peuples frères", a-t-il soutenu.

Les échanges ont également porté sur les projets d'investissement d'intérêt commun et les moyens de lever les obstacles pouvant entraver leur concrétisation dans les deux pays.

Les deux parties ont également souligné l'importance d'intensifier la coopération dans les domaines de la formation industrielle et du transfert de technologie.

S'inscrivant dans le cadre de la dynamique positive marquant les relations algéro-égyptiennes, ces entretiens visent à renforcer la coopération économique, et la complémentarité industrielle entre les deux pays, mais aussi à promouvoir cette coopération au niveau des relations privilégiées entre les deux pays frères, conclut le communiqué.