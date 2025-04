Soudan: MAE salue la déclaration du Conseil de sécurité sur les attaques des milices terroristes contre El Fasher et Zamzam

Le ministère des Affaires étrangères a salué le communiqué de presse publié jeudi par le Conseil de sécurité des Nations Unies, concernant l'attaque brutale contre la ville d'El Fasher et les camps de personnes déplacées qui l'entourent, ciblant principalement les civils et pour des raisons ethniques, indiquant qu'il a reçu la déclaration avec intérêt.

Dans un communiqué de presse publié vendredi, le ministère a salué la ferme condamnation de la milice des Forces de soutien rapide, en la ciblant nommément, pour ses attaques répétées contre les camps de personnes déplacées de Zamzam et d'Abu Shawk, et la nécessité de la tenir responsable de ces attaques et du ciblage des civils.

Elle a également appelé la milice à lever immédiatement le siège de la ville d'El Fasher et à cesser de l'attaquer, conformément à la résolution 237 (2024) du Conseil, tout en appelant tous les États membres de l'ONU à s'abstenir de toute ingérence extérieure qui alimente les conflits et l'instabilité au Soudan, ainsi qu'à renouveler leur plein engagement en faveur de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan.

Le ministère a appelé à des mesures plus efficaces pour mettre en oeuvre la résolution 2736 (2024) du Conseil, près d'un an après sa publication. Il a été prouvé que la milice terroriste ne se soucie pas des demandes qui ne sont pas suivies de mesures punitives efficaces et dissuasives contre les dirigeants de la milice et son sponsor régional.

Elle a expliqué qu'au contraire, la milice a continué à répondre à ces demandes en intensifiant ses attaques contre les camps de déplacés et en renforçant son blocus des fournitures humanitaires à El Fasher, dans le cadre de la campagne génocidaire qu'elle mène contre les communautés du Darfour sous la supervision de son sponsor régional.

Le ministère a déclaré qu'il était temps que la communauté internationale prenne des mesures concrètes contre les responsables de ces atrocités afin d'affirmer le principe de non-impunité. / OSM