Ile Maurice: Volley-ball - Une première participation au CCZ7 bénéfique pour l'avenir

Qui ne se souvient pas de l'épopée de l'équipe masculine d'Olympique Montagne Goyaves en 2023 ? La formation rodriguaise avait atteint la finale du Championnat des clubs de la zone 7 (CCZ7) à Maurice et s'était inclinée avec les honneurs devant les Réunionnais du Tampon Gecko Volley. Avant cela, en poule, les protégés de l'entraîneur Enrico Armand avaient dominé le même TGV en trois sets.

Cette performance au niveau de la zone avait ensuite mené les garçons d'Olympique Montagne Goyaves à participer au Championnat d'Afrique des clubs en Tunisie en mai 2023. Une grande première pour l'île autonome.

Il se trouve que Montagne Goyaves, village dont beaucoup ne connaissaient pas l'existence, a aussi lancé une équipe féminine que l'on a découvert lors de la dernière édition du CCZ7 à Maurice tenue du 1er au 8 mars dernier au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas.

Le président de l'Olympique Montagne Goyaves, Jean-Marie Viané Azie, souhaite bénéficier du soutien de sponsors pour poursuivre le bon travail entamé. © Krishna Pather

«En fait, nous avons réalisé qu'il n'y avait aucune activité pour les filles dans le village. Nous avons alors décidé de créer une équipe féminine. Mais c'était sans aucune prétention au départ. Seulement pour que les filles jouent et s'amusent. Mais de fil en aiguille, elle a intégré le championnat de Rodrigues et lors de sa deuxième saison, elle a terminé troisième. Et par la suite, elle a aligné plusieurs deuxièmes places et rivalise avec les championnes d'Oranges club sportif d'Amitiés», indique avec fierté le président du club, Jean-Marie Viané Azie.

«Dans le but de faire progresser davantage les filles, nous avons inscrit l'équipe au Championnat des clubs de la zone 7. Et elle a été tirée dans la même poule que Tampon Gecko Volley (Réunion) qui a remporté le tournoi, City Ladies des Seychelles qui a fini troisième et le VB St Pierre. Nous ne pouvions demander mieux en terme de frottement», ajoute notre interlocuteur. Ces matches se sont soldés par des défaites pour les Rodriguaises mais celles-ci auront été riches en enseignements.

«Par la suite, les filles ont disputé les matches de classement avec deux succès en trois sets à la clé, ce qui est prometteur pour l'avenir. Cela encouragera les jeunes filles de notre localité à se joindre à l'équipe», se réjouit Jean-Marie Viané Azie.

Toutefois, celui-ci regrette que le problème de terrain d'entraînement est demeure entier. «On nous a promis un terrain depuis longtemps mais nous ne voyons toujours rien venir. Nous devons nous organiser et trouver les fonds pour le transport afin de pouvoir nous entraîner à Grande Montagne à cinq kilomètres de chez nous», se désole le président d'OMG.

Celui-ci lance un appel aux sponsors. «Nous avons besoin de davantage de soutien financier pour poursuivre notre mission qui est à la fois sociale et sportive. Il est bon que je précise que plusieurs de nos joueuses viennent de familles qui ne disposent pas beaucoup de moyens. Mais le sport peut leur permette de faire une percée au niveau social», conclut Jean-Marie Viané Azie.