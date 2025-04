Tunisie: Le 9 avril 1938 - Il y a 87 ans, les premiers martyrs tunisiens pour l'indépendance du pays (suite et fin)

Aussi, Abdelaziz Thâalbi, fondateur du Destour, rentre au pays le 5 juillet 1937 après un exil volontaire et reçoit un accueil triomphal.

Du 30 octobre 1937 au 2 novembre, le Néo-Destour tient son congrès pour prendre position à l'égard du Destour, mais aussi pour décider de la position à adopter envers les autorités françaises. Pour répondre aux réticences de beaucoup de Tunisiens face à cette surenchère, Bourguiba utilise le talent de sa plume pour mobiliser les énergies hésitantes. Le 25 décembre, dans un article de L'Action tunisienne, il s'en prend pour la première fois à Armand Guillon, le Résident Général de France en Tunisie, qui avait été épargné jusque-là et ajoute :

« Tout se passe comme si le gouvernement cherche maintenant la bagarre ; il la trouvera. Et il n'est pas dit que la prépondérance en sortira victorieuse... Le pays est donc décidé à la lutte. Il est prêt aussi à tous les sacrifices que cette lutte comporte. »

Les premiers affrontements ont lieu à Bizerte le 8 janvier 1938. Ce jour-là, une manifestation néo-destourienne veut se rendre au contrôle civil de la ville pour protester contre l'expulsion vers l'Algérie du secrétaire général de la cellule, Hassan Nouri. Débordés, les policiers tirent, tuant sept militants et en blessant une dizaine.

Habib Bourguiba entame alors, dès la fin du mois de janvier et jusqu'en mars, une tournée des cellules en Tunisie afin de mobiliser ses troupes en perspective d'une répression annoncée comme imminente.

Des tournées de propagande du Néo-Destour sont effectuées, le 28 mars par un rassemblement à Medjez el-Bab, à Goubellat le 29 mars, à Souk El Arba et au Sers le 30, à Sbiba et Haidra le 1er avril, à Kalâa Djerda le 2 avril et à Thala le 3 avril.

Devant la virulence des discours proférés, le gouvernement réagit à partir du 3 avril. Slimane Ben Slimane et Youssef Rouissi sont arrêtés à Souk El Arba à la veille du rassemblement qu'ils devaient tenir à Oued Meliz.

Pour dénoncer ces arrestations, un rassemblement populaire est organisé dans les locaux du Néo-Destour à Tunis le 5 avril. Un appel à manifester et à fermer toutes les boutiques est lancé pour le 8 avril par Salah Ben Youssef. Il prévient également l'assistance qu'il est convoqué le lendemain au tribunal avec Hédi Nouira et Mahmoud Bourguiba en vue de leur arrestation.

Les trois hommes sont en effet placés sous mandat de dépôt à la suite des propos tenus lors de la réunion de Medjez el-Bab. Le 18 mars 1938, Ali Belhouane, que l'on surnommera le « leader de la jeunesse », donne une conférence intitulée «Part de la jeunesse dans la lutte» dans le local du Néo-Destour situé sur la rue du Tribunal.

La conférence est un grand succès puisque près de 700 personnes y assistent, principalement des élèves des établissements secondaires de Tunis et des étudiants de la mosquée Zitouna. Salah Ben Youssef, Tahar Sfar et Slimane Ben Slimane sont également présents.

Le 26 mars, face au mouvement de protestation des élèves internes qui refusent de regagner l'internat, les dirigeants du collège Sadiki décident de fermer l'établissement jusqu'à nouvel ordre.

À 14 h 30, une grande manifestation conduite par Mongi Slim et Ali Belhouane s'ébranle du quartier de Halfaouine et se dirige vers le siège de la résidence générale. Une autre manifestation, dirigée par El Materi, part de Bab Menara et Bab Jedid et fait sa jonction avec la première à Bab El Bhar, non loin de la Résidence générale.

Devant une foule de 8 000 personnes, El Materi prend la parole en déclarant aux manifestants qu'«en protestant par cette grandiose manifestation, nous faisons non seulement un acte légitime, mais nous accomplissons un devoir sacré » avant d'inviter la foule à rentrer chez elle. Le discours de Belhouane est beaucoup plus virulent : « Maintenant, c'est la lutte sans fin. Que la police et l'armée se servent de leurs armes si elles veulent et on verra de quoi le peuple sera capable ».

À 11 heures, El Materi est convoqué à la résidence générale où Armond Guillon l'informe qu'il a décidé de s'opposer par tous les moyens à la manifestation du 10 avril en imposant l'état de siège si cela était nécessaire. El Materi se rend alors chez Bourguiba, toujours malade et alité dans son domicile à la place aux Moutons pour le supplier d'annuler la manifestation. Cependant, celui-ci s'emporte et lui crie : « Il faut bien que le sang coule ! Oui, il faut que le sang coule ! ».

À 11 heures 15, Belhouane est avisé, par un mandat de comparution, qu'il est convoqué à 15 heures pour être entendu par un juge d'instruction au sujet des propos tenus la veille. La nouvelle se répand rapidement et, lorsqu'il arrive au palais de justice, une foule de plusieurs centaines de personnes occupe les trottoirs du palais de justice et les rues adjacentes. Dans le même temps, des attroupements se forment sur les places Bab Menara, Bab El Allouj et Bab Souika.

Pour permettre à la voiture cellulaire de se frayer un chemin jusqu'au tribunal, les agents chargent la foule à coups de matraques pendant que les manifestants répondent par des jets de pierre. Des coups de feu éclatent tirés par des policiers qui parviennent à dégager l'avenue Bab Bnet. Mais d'autres manifestants, perchés sur les pentes du cimetière situé derrière le palais de justice, lancent des pierres sur les voitures conduites par des Européens avant d'être délogés par les forces de l'ordre qui n'hésitent pas à recourir à leurs armes.

Des bagarres éclatent aussi à Bab El Allouj où les manifestants lapident les voitures qui passent et accueillent les forces de police par des jets de pierre. La place est à peine dégagée que l'émeute reprend à Mellassine. L'armée utilise alors des automitrailleuses pour venir à bout des émeutiers dans ces deux quartiers.

Mais les bagarres reprennent de plus belle à Bab Souika où des tramways sont attaqués et renversés. Un peloton d'agents de police à cheval renforcé par une section de zouaves intervient en faisant usage de ses armes.

À 16 heures, la place de La Kasbah est envahie par une foule hurlante armée de gourdins, de matraques, de planches et de moellons. Les voitures qui passent sur le boulevard Bab Bnet sont lapidées, des pierres brisent les carreaux de la Direction des Finances. Deux sections de zouaves interviennent pour dégager les manifestants qui occupent la place et le boulevard Bab Menara. Ils font usage de leurs armes pendant que les émeutiers se défendent à l'arme blanche. Un gendarme français s'écroule, mortellement blessé par un coup de poignard. Il faut plusieurs charges et l'intervention des automitrailleuses pour que le calme revienne enfin vers 19 heures après quatre heures d'émeute.

Le bilan est lourd : on relève 22 morts et près de 150 blessés, la majorité d'entre eux ayant entre 21 et 28 ans. Il y a même trois enfants de dix, douze et quinze ans, corroborant les rapports de police qui parlent de nombreux enfants parmi les émeutiers.

L'état de siège est proclamé à 19 heures dans le contrôle civil de Tunis et à Sousse. Il est par la suite étendu à celui de Grombalia.

Le lendemain, Bourguiba et douze de ses camarades, dirigeants du parti, sont arrêtés. Tahar Sfar et Bahri Guiga, bien qu'appartenant à la tendance modérée, sont eux aussi arrêtés les 22 et 24 avril. Le Néo-Destour est dissou le 12 avril, ses locaux fermés, ses documents confisqués et la presse nationaliste suspendue. De nombreux militants sont arrêtés.

Lorsque l'état de siège est levé en août 1938, ils sont 906 Tunisiens à être toujours détenus.

B.B.

(*) Ancien sous-chef d'état-major de l'Armée de terre, ancien gouverneur

N.B. : L'opinion émise dans cette tribune n'engage que son auteur. Elle est l'expression d'un point de vue personnel.