Tunisie: Commentaire/Grâce à un élan populaire venu de Mezzouna - Les Tunisiens solidaires de leur Président, toujours à l'écoute du peuple

Le Président de la République vient de prouver, une nouvelle fois, qu'il reste à l'écoute des doléances du peuple avec un grand souci de venir tout près des citoyens, toutes catégories confondues et où qu'ils soient, pour trouver les solutions qui s'imposent pour surmonter les crises quand elles surgissent.

En effet, les mauvaises langues ne cessaient de faire propager les bruits les plus alarmistes quant à l'issue de la crise régnant, il y a quelques jours, dans la délégation de Mezzouna du gouvernorat de Sidi Bouzid où on craignait le pire après la mort de trois jeunes lycéens suite à l'effondrement du mur de leur lycée.

Mais fidèle à son habitude et à son approche, le Chef de l'Etat a prouvé qu'il bénéficie de la confiance totale du peuple qui l'a accueilli avec bienveillance dans un élan positif, lui réitérant son soutien afin de poursuivre la direction des affaires de l'Etat et continuer à conduire la gestion de la chose publique dans le pays.

Ainsi, tout en présentant ses condoléances aux familles des trois jeunes élèves, le Président de la République a réaffirmé son appui aux habitants de la région et à tous les Tunisiens en difficulté dont il s'est enquis des préoccupations et des conditions de vie.

Il a, également, mis en exergue l'élan de civisme affiché par les habitants, en étroite collaboration avec les diverses composantes de la société civile et autres structures publiques dont notamment les forces de sécurité, qui ont improvisé une grande action de propreté en procédant au nettoyage des places et autres rues de la ville affectées par les dernières manifestations.

Il s'agit, selon les observateurs sur les lieux, d'un véritable mouvement de solidarité pour transformer les sentiments de colère en une opération consistant à participer, efficacement, à la gestion de l'espace public appartenant au peuple, ce qui a largement contribué à désamorcer les clivages et renouer avec l'esprit d'entraide, surtout que cet événement a coïncidé avec la célébration du 69e anniversaire de la création des forces de sécurité intérieure.

Il faut dire que grâce à cette initiative menée par les habitants de la délégation, ils se sont retrouvés, côte à côte, avec les forces de sécurité malgré la nuit tombante et l'atmosphère qui y régnait, quelques heures seulement auparavant, offrant une image exaltante de fraternité dont la meilleure expression est venue du Chef de l'Etat en personne en déclarant, solennellement, que les "habitants de Mezzouna et les Tunisiens, en général, ont balayé, de la manière la plus éclatante, les traîtres et les collaborateurs".

Confirmant son souci du suivi et du concret, le Président de la République a saisi cette occasion pour annoncer la prochaine réouverture de l'usine de plastique dans la région, sachant qu'elle constitue un véritable vecteur de développement socioéconomique tout en réaffirmant l'engagement à consolider les équipements du centre de santé local et à y entamer, dès que possible, les travaux de construction.

En somme, les forces occultes, qui propageaient les rumeurs et les propagandes les plus fantaisistes en ont été pour leurs frais dans le sens où la région et le pays sont sortis grandis et plus solides que jamais afin de poursuivre la mise en place du projet présidentiel où il n'y a pas de place pour les corrompus et les comploteurs.