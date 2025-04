Tunisie: « Bled el Abar » jusqu'au 28 juin 2025 au 32bis - Des puits et des vies :

À travers sa trajectoire, les deux intervenants proposent une plongée dans le milieu artistique du Tunis colonial et posent une question essentielle : cet espace artistique était-il un prolongement des divisions coloniales entre citoyens français et sujets tunisiens, ou bien pouvait-il constituer un lieu d'échanges, de croisements et de dialogue malgré les inégalités du contexte ?

Installé depuis trois ans dans l'ancien bâtiment Philips, construit en 1953 en plein coeur de Tunis, au milieu du quartier des vendeurs de pièces détachées et d'équipements automobiles, le 32Bis s'est imposé comme un lieu culturel hybride et engagé, entièrement dédié à la recherche, la création, l'exposition et la transmission des savoirs.

En 2024, cet espace s'est enrichi d'une médiathèque spécialisée dans les arts visuels, offrant une documentation précieuse sur les pratiques artistiques du continent africain, du monde arabe et du Sud global.

Le 32Bis propose une initiative de grande portée : l'exposition « Bled el Abar » (Le pays des puits), portée par le collectif éponyme formé par les architectes Vanessa Lacaille, Mounir Ayoub et Hamed Kriouane qui oeuvre à la sauvegarde des puits du désert tunisien, menacés par les bouleversements environnementaux et sociaux. Le projet explore un territoire ancestral du désert tunisien, où une multitude de puits jalonne, encore aujourd'hui, les trajets des nomades et anciens nomades sédentarisés.

Ces points d'eau, essentiels à la survie des populations, du bétail et de la faune sauvage, sont perçus comme des espaces d'hospitalité du vivant. Conçue en collaboration avec les habitant·es du territoire, l'exposition mêle cartographies, photographies, vidéos et témoignages, donne à voir la vie qui s'organise autour de ces puits, et retrace la réparation collective de l'un d'entre eux, Bir Ettin, réalisée en 2025 et financée par la Coopération suisse en Tunisie. Voilà de quoi réfléchir ensemble sur l'avenir de ces lieux essentiels. Combien de temps encore pourront-ils soutenir la vie dans un environnement aussi fragile ?

A découvrir jusqu'au 28 juin 2025.