Tunisie: La plus grande saisie de drogue de l'histoire du pays - plus d'un million de comprimés d'une valeur supérieure à 40 milliards

Le 19 avril 2025, la Direction générale de la Garde nationale a annoncé la réalisation de l'une des plus grandes saisies de drogue de l'histoire de la Tunisie, dans le cadre de la lutte incessante contre le trafic de stupéfiants. Une importante opération de démantèlement a permis de neutraliser un réseau international de trafic de drogue et de saisir plus d'un million de comprimés d'ecstasy, d'une valeur estimée à plus de 40 milliards.

Cette saisie monumentale a été réalisée grâce à des informations précises fournies par la Direction des renseignements et des enquêtes de la Garde nationale, qui ont permis de localiser et d'arrêter plusieurs membres du réseau. Ce dernier, qui visait particulièrement les milieux éducatifs et jeunes, avait l'intention de distribuer des comprimés d'ecstasy dans des zones ciblées.

L'opération a débuté à partir d'une localité du gouvernorat de Nabeul et a permis l'arrestation de plusieurs suspects, ainsi que la saisie de près de "1 200 000" comprimés de drogue, en plus de plusieurs voitures de luxe utilisées pour le transport des produits illicites, ainsi qu'une importante somme d'argent.

Selon le communiqué, cette intervention a été le fruit de plusieurs mois de surveillance et de suivis intensifs des activités du réseau, lesquels ont conduit à l'ouverture d'une enquête sur les charges d'importation, de facilitation, de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. L'opération reste en cours, et d'autres arrestations sont à prévoir.