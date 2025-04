Tunisie: Natation/Rahmouni s'illustre au 800 m NL - Et en voilà un autre !

Rami Rahmouni a pulvérisé son record au 800 nage libre en réussissant un chrono de 7'52"80. Une amélioration de 8"41 par rapport au temps réalisé, le 29 mars dernier au championnat région sud de printemps Il est devenu détenteur de la sixième meilleure performance de tous les temps des moins de 16 ans et de la seizième meilleure performance absolue des moins de 18 ans. Le temps réalisé par Rami est d'autant plus intéressant qu'il est passé huit fois sous la minute. Une performance qui démontre, si besoin est, que ce gamin de seize ans a, bel et bien, frappé à la porte des grands nageurs en devenir.

A titre d'information, Salnikov a réussi cette gageure sur 1.500 m à l'âge de 20 ans. Rami Rahmouni impose une nouvelle approche en ce qui concerne sa carrière. Actuellement bien entouré, pris en main par un entraîneur de métier (il a signé une licence avec le club de Créteil), il semble conscient des exigences qui font un champion.

Non pas un champion qui anime une compétition, sert de lièvre ou secoue un peloton, mais un champion qui se lance du haut du plot pour monter sur un podium mondial ou olympique. Le fait de l'avoir sauvé de l'empirisme, qui aurait pu le «griller» et de le confier à un entraîneur de métier, a été le bon choix. Ses parents ont eu le mérite de le comprendre.

Et c'est grâce à eux qu'il a tenu le coup pour pouvoir s'exprimer et arracher cette reconnaissance. Bien entendu, sans ses qualités physiques et morales, il n'en serait pas là. Maintenant que compte faire le ministère des Sports? Quelle contribution pourrait venir également du Cnot ?

A titre d'information à l'adresse des responsables, un pays qui se prépare pour un prochain mondial a lancé des chasseurs de têtes pour monter son équipe de natation. Comme le reste de ses camarades d'écurie, on ne peut fermer l'oeil, laisser faire le hasard, le confier ni à une... commission ni à des bureaucrates qui le transformeront en un dossier qui croulera sous la poussière. La natation tunisienne, une fois de plus, gratifie le sport national d'une pépite à ciseler et à mettre en valeur. À suivre.