Ile Maurice: À la découverte de Turveen Beelur

Il est dans l'ombre mais Turveen Beelur est un artiste que le public gagnerait à connaître.

Dans le cadre d'une cérémonie en l'honneur de nos lauréats 2024, organisée, aujourd'hui, par l'Association of Alliance Clubs International District 1021 (Mauritius), en collaboration avec le ministère de l'Education, Turveen Beelur exposera une de ses oeuvres en compagnie de ses élèves. Cette exposition montée par lui et Jean Yves L'Onflé comprendra une trentaine d'oeuvres d'enfants de l'école d'art La Pointe Tamarin mais aussi d'autres enfants moins privilégiés de notre société dont s'occupe Turveen Beelur.

Ce dernier est un passionné d'art. «Je suis enseignant d'art. J'ai consacré ma carrière à l'enseignement car je pense que l'art est un vecteur de transformation sociale, culturelle et environnementale. J'ai voulu montrer aux enfants, notamment aux moins privilégiés, que l'art pouvait être un outil pour les aider. Je les aide à découvrir leur potentiel», explique-t-il. Il a participé au Salon de mai 2006, ainsi qu'à des projets de fresques murales publiques.

Turveen Beelur est titulaire d'un diplôme en Beaux-Arts du Mahatma Gandhi Institute, d'un Bachelor in Fine Arts de la London Metropolitan University en Angleterre. Il a complété son parcours académique avec un Certificate in Further Education Teaching - RSA Diploma (UK) et un PgCert en études professionnelles, délivré par l'université de Brighton.

Fort de plus de 21 ans d'expérience dans le domaine de l'art, dont 17 dans l'enseignement, Turveen Beelur est actuellement enseignant d'art à MGSS Solferino, tout en étant aussi organisateur artistique pour les examens de Cambridge/MIE. De plus, il collabore avec Jean Yves L'Onflé à l'école d'art La Pointe Tamarin et propose des cours d'art en ligne à travers sa plateforme Creative Art Classes. Qualifié en tant qu'art-thérapteute depuis 2023, il souhaite montrer que l'art est une langue universelle, un outil de résilience et un moyen d'expression profonde.

Âgé de 41 ans et père de trois enfants, Turveen Beelur souhaite se faire mieux connaître du grand public, d'où sa participation en tant qu'artiste à l'exposition, qui se tient aujourd'hui. Son art, Turveen Beelur le décrit à la fois comme étant du mixed media et du digital art. Quand il fait du mixed media, il aime bien utiliser les éléments de la nature comme les feuilles mortes et des éléments de recyclage.

Pour ce qui est du digital art, il se tourne surtout vers la recherche conceptuelle. Son projet Beyond the Human Eye a pour but de montrer ce qui existe mais qui n'est pas visible comme par exemple, les cellules. «Je vais découvrir ce qui existe à l'intérieur des êtres vivants, à l'aide de machines sophistiquées, pour pouvoir démontrer la source de tout ce qui est vivant. Et à travers cela, j'explore les liens profonds entre l'humain, la nature et la science.»

Si vous souhaitez découvrir l'art de Turveen Beelur, restez à l'écoute, car il est fort possible que cette exposition soit reprise à l'école d'art La Pointe Tamarin, d'ici quelques semaines.