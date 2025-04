Ile Maurice: Les persécutions politiques selon Joe Lesjongard

Face à la presse, jeudi, le président du Mouvementsocialiste militant (MSM), Joe Lesjongard, a, plusieurs fois, évoqué la «mainmise du gouvernement sur les institutions», parlé d'«une machination politique» et d'«une justice à deux vitesses». Pour lui, l'arrestation de Renganaden Padayachy, après celle de Pravind Jugnauth, démontre que le gouvernement persécute le MSM et veut le diaboliser. Les phrases et les qualificatifs utilisés par Joe Lesjongard rappellent étrangement ceux utilisés par l'opposition d'alors entre 2019 et 2024.

Et ceci quand il y a eu l'arrestation et la détention de Bruneau Laurette, activiste politique, que tous s'accordent à dire maintenant qu'elles étaient motivées politiquement. C'est à la suite de dénonciations visant la police mais surtout des VVIP que Bruneau Laurette a été arrêté par la défunte Special Striking Team (SST). C'était lui qui avait organisé la grande manifestation à Port-Louis après le naufrage du vraquier MV Wakashio. Le politicien activiste avait alors dénoncé les liens entre plusieurs personnalités orange et des trafiquants de drogue.

Il y a eu aussi l'arrestation de Roshi Bhadain, qui avait soulevé plusieurs scandales dont l'affaire Angus Road, et il était aussi un des avocats les plus vocaux dans l'affaire de Soopramanien Kistnen. Roshi Bhadain avait été arrêté sous une vague accusation de vol de bois.

L'avocat Sanjeev Teeluckdharry a connu le même sort. La maison de sa belle-famille a été perquisitionnée. Il y a aussi le cas de l'avocat Akil Bissessur, arrêté à deux reprises par la SST, de même que son frère et sa compagne. Accusé de possession de drogue, il a toujours clamé son innocence, accusant la SST de «planting».

Il y a aussi eu le cas de Vimen Sabapati, qui figurait dans la garde rapprochée de Navin Ramgoolam à un moment, censé avoir été arrêté avec de la drogue par la SST. Dans des vidéos récentes, il a été démontré comment la SST a voulu le piéger et comment il n'avait jamais incriminé le Parti travailliste dans ses dépositions.

L'affaire de «sniffing»

Mais l'arrestation la plus flagrante a été celle de Sherry Singh et de son épouse Varsha, qui ont fait l'objet de plusieurs accusations, toutes rayées par la suite. Proche du MSM, Sherry Singh avait claqué la porte de Mauritius Telecom après avoir dévoilé l'affaire de sniffing. Finalement, on se souvient de l'arrestation musclée, en 2014, de Navin Ramgoolam relativement à ses coffres-forts, après sa défaite aux élections générales.