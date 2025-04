Ile Maurice: Les municipalités croulent sous les dettes

Alors que les élections municipales se profilent après une décennie de silence électoral, plusieurs conseils municipaux affichent des finances dans le rouge. Endettement croissant, caisses de retraite déficitaires, dépenses incontrôlées, la situation financière préoccupante.

Les municipalités sont des acteurs clés dans la gestion des services publics, des infrastructures et du développement local. Malgré le cadre légal strict imposé par la Local Government Act de 2011, certaines autorités locales sont prises dans une spirale d'endettement difficile à enrayer. Cette loi prévoit pourtant deux garde-fous importants.

Premièrement, les emprunts ne doivent pas dépasser deux fois les recettes de l'année précédente. Deuxièmement, les charges d'emprunt - soit le remboursement du capital et des intérêts - ne doivent pas dépasser 20 % des revenus annuels. Ces mesures visent à garantir la stabilité financière et à prévenir les dérives fiscales. Mais dans la réalité, ces balises sont parfois insuffisantes pour empêcher les déficits de s'accumuler.

La municipalité de Quatre-Bornes est l'un des exemples les plus révélateurs. Interpellé à ce sujet à l'Assemblée nationale mardi dernier par la députée Stéphanie Anquetil, le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, a levé le voile sur les chiffres. «The deficit situation of the Municipal Council of Quatre-Bornes is a reflection of what is happening in other local authorities also», a-t-il déclaré.

Selon les données disponibles, les dépenses revues pour le conseil municipal de Quatre- Bornes atteignent Rs 543,4 millions pour l'exercice 2024-2025, alors que les revenus prévisionnels ne suivent pas. Le déficit anticipé serait de Rs 89 millions. La subvention du ministère des Finances s'élève à Rs 344 millions, à laquelle s'ajoutent Rs 110 millions de revenus générés à ce jour. Le total disponible avoisine Rs 454 millions et laisse un trou béant dans les finances locales. Le ministre a également mentionné que des gains d'efficience de l'ordre de Rs 44,2 millions étaient escomptés, mais ne se sont jamais concrétisés.

La capitale n'est pas en reste. À Port-Louis, les dettes en fin d'année financière 2024/2025 sont estimées à environ Rs 200 millions. En juin 2023, les revenus du conseil municipal atteignaient Rs 89 millions, bien loin des Rs 120 millions nécessaires au bon fonctionnement de ses services. Une dette importante - Rs 21 millions - est notamment due à la société Victoria Station Ltd, opérateur du Victoria Urban Terminal.

Le faible taux d'occupation des étals mis à disposition des anciens marchands ambulants a sérieusement compromis les rentrées prévues. Pour combler ce manque à gagner, une subvention spéciale aurait été accordée par le ministère concerné.

La municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill prévoit des dettes de Rs 38 millions. Son rapport annuel 2022-2023 fait état de revenus totaux de Rs 729,9 millions, pour des dépenses de Rs 643,8 millions. Bien que l'équilibre paraisse possible sur le papier, la réalité budgétaire demeure fragile. À Vacoas/Phoenix, les dettes s'élèveraient à Rs 130 millions, tandis qu'à Curepipe, elles dépasseraient les Rs 100 millions.

Selon un Chief Executive d'un des conseils municipaux, une des causes de cet endettement réside dans le recrutement massif au sein des collectivités, ce qui alourdit considérablement la masse salariale. À cela s'ajoute le dépassement de certains budgets de projets d'infrastructure, aux coûts plus élevés que prévu.